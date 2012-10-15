〔香港个股〕中国燃气称中石化将认购其股份,双方并开展战略合作

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透香港10月15日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周一称,与中国石化(0386.HK)(600028.SS)签订战略合作框架协议,其中包括由中石化认购中国燃气的股份.
中国石化与新奥能源(2688.HK)刚刚撤回对中国燃气的全面收购建议[ID:nSH0117393],中国燃气旋即公布中石化更紧密合作.
中国燃气在联交所一份声明中称,该公司与中石化今天订立战略合作框架协议,据此,双方同意实施若干战略性的措施,和董事会同意中石化及中国燃气其他战略股东认购中国燃气股份或以其他方式向中国燃气作出投资.
"中石化认可中国燃气于中国城市燃气分销行业的重要地位,以及集团之优良项目组合和发展空间能与中石化天然气和液化石油气业务发展有高度互补性."公告称,至于认购或其他投资的条件将由各方再作讨论.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。