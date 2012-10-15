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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 17:56 BJT

〔企业并购〕新奥-中石化财团放弃收购中国燃气,因先决条件尚未达成

路透香港10月15日电---新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)的财团周一联合公告称,决定不再继续进行对中国燃气(0384.HK)历时10个月的收购建议,因先决条件尚未达成.

新奥-中石化财团的公告称,先决条件获得满足的最终截止日期为2012年10月15日,自要约人于9月6日刊发公告以来,尚未获得满足的先决条件概无重大进展,仍未获得满足.因此,要约人决定不再进一步延长最终截止日期,亦不会派发任何要约文件.

财团此前称,香港证监会的执行人员表示不能无期限地延长派发要约文件日期,因此双方同意设定明确日期,就是交易通过中国商务部反垄断审查以及获得发改委批准之日,或者2012年10月15日起计7日之内,以较早者为准.[ID:nSH0114069]

财团最终放弃收购,符合市场预期.分析师指出,财团的收购价远低于中国燃气现价,加上中国燃气几名主要股东--北京控股(0392.HK)、英国富地石油FOOI.L以及韩国SK E&S不愿意出让其股份,令到财团收购困难.

中国燃气周一停牌,前收市价报4.3港元,高于财团每股3.5港元的出价.

据消息人士称,中国燃气今天稍晚将公布一项天然气及液化石油气(LPG)的业务合作.[ID:nSH0117345](完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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