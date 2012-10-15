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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 18:24 BJT

〔香港个股〕中粮包装以先旧后新方式配售9.1亿港元的股份--销售文件

路透香港10月15日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国食品及饮料包装商--中粮包装(0906.HK)以先旧后新方式,配售价值9.1亿港元的股份.

销售文件显示,中粮包装拟配售1.66亿股股份,配售价每股5.51港元,较周一收市价5.74港元折让约4%.

是次配股筹资所得款项,将用于广州和杭州的生产设施以及作一般营运用途.

中粮包装为中国中粮集团持有逾72%股份的子公司.该股今天收跌1.03%,过去一个月累计涨逾8%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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