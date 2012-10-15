〔香港个股〕中国燃气与中石化将在天然气和液化石油气上开展战略合作(更新版)

(新增记者会内容)

* 中国燃气与中石化就天然气和液化石油气业务签订战略合作框架协议

* 中石化将认购中国燃气的股份

* 中国燃气管理称指有关合作已充分谘询各主要股东意见

* 中国燃气股份将于周二恢复交易

记者 雷美珍

路透香港10月15日电---中国燃气(0384.HK)被同业并购危机刚刚解除,旋即宣布与并购方之一的中国石化(0386.HK)(600028.SS)就天然气和液化石油气(LPG)业务签订战略合作框架协议,其中包括由中石化增持中国燃气的股份.

中石化与新奥能源(2688.HK)周一宣布不再继续对中国燃气历时10个月的收购,因先决条件尚未达成.[ID:nSH0117393]未几,中国燃气就宣布与中石化单独签订战略合作框架协议.

中国燃气副董事总经理梁永昌在电话会议上向记者表示,"中石化在过去10个月对中国燃气进一步研究和了解,相信今天(双方)的合作是一个起点,并对所有股东有利."

中国燃气在联交所一份声明中称,该公司与中石化今天订立战略合作框架协议,据此,双方同意实施若干战略性的措施,和董事会同意中石化及中国燃气其他战略股东认购中国燃气股份或以其他方式向中国燃气作出投资.

公告并指,中石化认可中国燃气于中国城市燃气分销行业的重要地位,以及集团之优良项目组合和发展空间能与中石化的天然气和液化石油气业务发展有高度互补性.

梁永昌强调,认购或其他投资的条件将由各方再作讨论,暂时没有具体方案.他并指出,就有关协议,中国燃气已充分谘询各董事和相关策略性股东.

中国燃气的主要股东包括北京控股(0392.HK)、英国富地石油FOOI.L和韩国SK E&S,其他策略股东则有印度GAIL(GAIL.NS)、亚洲开发银行.

根据框架协议,中国燃气与中石化将组成合资公司,以进一步加强和扩大其中国的天然气分销网络和液化天然气业务;双方并共同拓展车用及船舶加气市场,同时中石化愿意将中国燃气作为其发展中国城市燃气项目的平台及合作伙伴,原则上同意中国燃气参与中石化负责建设的省际天然气管线及配套设施的投资.

中国燃气拥有160个城市的燃气专营权项目,也是中国最大的城市燃气项目组合.

于2011年,中石化共生产天然气5,171亿立方英尺及加工原油2.174亿公吨.其成品油产品总销售1.623亿公吨中,中国销量占1.512亿公吨.截至今年6月底为止,中石化在中国有30,484家加油站,其中自营站占30,471家.

中国燃气今天停牌,前收市价报4.3港元,该公司已申请于周二早上恢复买卖.(完)

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