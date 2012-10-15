〔人民币衍生品〕现汇强势令NDF升水进一步收窄,卖长买短套利盛行

* 人民币NDF升水点数持续缩窄

* 一年期换汇点达一个月来低点

* 曲线趋平,六个月及一年套利交易盛行

* 人民币存款回流

* 市场等待更多经济数据,巩固涨势

路透香港10月15日电---在现汇价格屡创新高下,海外无本金交割远期外汇(NDF)人民币兑美元CNYNDFOR=升水点数持续收窄.市场人士指出,近期中间价顺应市场连续走扬、中国经济可能触底等预期,为人民币升值走势添火加柴,推动一年期NDF升水点数至一个月来新低.

市场人士还指出,在这波短期人民币看升下,交易员预期美元/人民币长天期NDF将较短天期下跌得多,盘中卖一年期NDF、买进六个月期的价差交易亦盛行.

"(美元/人民币NDF)各个天期都在往下走,因为之前人民币都在贬值,这波可以说是回档修正,"一台资金控财务部人士说,"这个curve(曲线)会趋平,所以有人在作六个月和一年的套利."

本地时间下午5:24时,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=报6.3537/6.3577,与在岸现汇价格CNY=6.2700/6.2708升水为837/869,较9月28日中国黄金周长假前的1,260点明显收窄.

一年期与六个月期点差则是报约319点,长假前约在400点.

中国9月进出口均好于预期,引发市场对于经济可能触底的预期[ID:nSB2047547],令中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一开盘突破6.26关卡后一度触及6.2580元历史高位,但随后低价美元引发购汇力量上升,人民币逐步走软.当日中间价顺应市场力量连续三个交易日上涨,并创逾三个半月来新高.[ID:nSB2049403]

本地时间下午5:32时,离岸人民币现汇价格CNH=报6.2659/6.2681,盘中最高至6.2660,为1月20日6.2510以来最高;较8月2日达到的今年高点6.3958,已回升约2%.

**人民币存款回流**

随着人民币屡创新高,银行人士表示,近期来存人民币存款的客户较先前增加了许多,尤其是部份银行调高人民币存款利率后,更吸引客盘回流.

"今天客人的flow(资金)多很多,都是来作存款的."一台资大型银行人士说.

尽管一般多不预期人行今年还会再降息,但交易员指出,下个月的十八大平稳换届后,中国将有更多稳增长措施出炉的预期浓厚,使得今日令人意外的出口数据为近期涨势再推一把.

然而,部份人士仍对这波升势看法谨慎,认为在进一步数据显示经济稳步回温前,短线人民币再升的力道较为有限.

美银美林在报告中称,9月出口大增可能是因为欧元升值,中秋假期效应以及去年同期基期低等因素导致,尽管对此力道能否持续看法谨慎,但出口短期内回稳的机会升高.

而在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.且PPI录得同比下降3.6%,跌幅为35个月来最大.[ID:nSB2048535];中国将在10月18日发布国民经济运行相关数据,10月24日则是汇丰中国制造业PMI报告.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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