〔人民币衍生品〕现汇强势令NDF升水进一步收窄,卖长买短套利盛行

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
* 人民币NDF升水点数持续缩窄
* 一年期换汇点达一个月来低点
* 曲线趋平,六个月及一年套利交易盛行
* 人民币存款回流
* 市场等待更多经济数据,巩固涨势
路透香港10月15日电---在现汇价格屡创新高下,海外无本金交割远期外汇(NDF)人民币兑美元CNYNDFOR=升水点数持续收窄.市场人士指出,近期中间价顺应市场连续走扬、中国经济可能触底等预期,为人民币升值走势添火加柴,推动一年期NDF升水点数至一个月来新低.
市场人士还指出,在这波短期人民币看升下,交易员预期美元/人民币长天期NDF将较短天期下跌得多,盘中卖一年期NDF、买进六个月期的价差交易亦盛行.
"(美元/人民币NDF)各个天期都在往下走,因为之前人民币都在贬值,这波可以说是回档修正,"一台资金控财务部人士说,"这个curve(曲线)会趋平,所以有人在作六个月和一年的套利."
本地时间下午5:24时,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=报6.3537/6.3577,与在岸现汇价格CNY=6.2700/6.2708升水为837/869,较9月28日中国黄金周长假前的1,260点明显收窄.
一年期与六个月期点差则是报约319点,长假前约在400点.
中国9月进出口均好于预期,引发市场对于经济可能触底的预期[ID:nSB2047547],令中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一开盘突破6.26关卡后一度触及6.2580元历史高位,但随后低价美元引发购汇力量上升,人民币逐步走软.当日中间价顺应市场力量连续三个交易日上涨,并创逾三个半月来新高.[ID:nSB2049403]
本地时间下午5:32时,离岸人民币现汇价格CNH=报6.2659/6.2681,盘中最高至6.2660,为1月20日6.2510以来最高;较8月2日达到的今年高点6.3958,已回升约2%.
**人民币存款回流**
随着人民币屡创新高,银行人士表示,近期来存人民币存款的客户较先前增加了许多,尤其是部份银行调高人民币存款利率后,更吸引客盘回流.
"今天客人的flow(资金)多很多,都是来作存款的."一台资大型银行人士说.
尽管一般多不预期人行今年还会再降息,但交易员指出,下个月的十八大平稳换届后,中国将有更多稳增长措施出炉的预期浓厚,使得今日令人意外的出口数据为近期涨势再推一把.
然而,部份人士仍对这波升势看法谨慎,认为在进一步数据显示经济稳步回温前,短线人民币再升的力道较为有限.
美银美林在报告中称,9月出口大增可能是因为欧元升值,中秋假期效应以及去年同期基期低等因素导致,尽管对此力道能否持续看法谨慎,但出口短期内回稳的机会升高.
而在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.且PPI录得同比下降3.6%,跌幅为35个月来最大.[ID:nSB2048535];中国将在10月18日发布国民经济运行相关数据,10月24日则是汇丰中国制造业PMI报告.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民