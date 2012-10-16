〔香港个股〕壹传媒股份暂停买卖,媒体报导公司将出售其台湾业务

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港10月16日电---香港联交所表示,媒体企业--壹传媒(0282.HK)周二暂停股份买卖,暂时未获悉停牌原因.
台湾本地传媒今天广泛报导,由香港传媒大亨黎智英掌控的壹传媒,将以约6亿美元的代价出售其台湾的印刷媒体和壹电视等业务予前中信金控副董事长辜仲谅.此前壹传媒曾发公告称,与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,以现金代价14亿元台币出售壹电视的全部已发行股本.[ID:nSH0116595]
停牌前,壹传媒周一收报1.12港元,过去三个月大涨103%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月23日 27,044,414.4 2月22日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月23日 3335,281,593.4 2月22日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)