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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 08:55 BJT

〔香港个股〕壹传媒股份暂停买卖,媒体报导公司将出售其台湾业务

路透香港10月16日电---香港联交所表示,媒体企业--壹传媒(0282.HK)周二暂停股份买卖,暂时未获悉停牌原因.

台湾本地传媒今天广泛报导,由香港传媒大亨黎智英掌控的壹传媒,将以约6亿美元的代价出售其台湾的印刷媒体和壹电视等业务予前中信金控副董事长辜仲谅.此前壹传媒曾发公告称,与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,以现金代价14亿元台币出售壹电视的全部已发行股本.[ID:nSH0116595]

停牌前,壹传媒周一收报1.12港元,过去三个月大涨103%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟

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