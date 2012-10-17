〔香港个股〕壹传媒称与辜仲谅签署出售台湾电视及印刷事业MOU,作价175亿台币

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港10月17日电--香港主要媒体之一--壹传媒(0282.HK)周三公告,已与台湾中信集团大股东辜仲谅签定意向书(MOU),预定以175亿台币出售台湾的电视及印刷事业和资产.这意味着壹传媒将全面退出台湾市场
壹传媒在公告中指出,双方于11月17日完成签定交易相关协议及所需法律文件,并预计12月17日前完成交易.辜仲谅已向壹传媒支付订金17.5亿台币.
壹传媒行政总裁张嘉声称,此交易"可使本集团理顺资源,并专注本集团香港业务及其于數码内容相关业务的进一步发展,从而提升本集团长远的整体业务表现."
辜仲谅为台湾主要金控之一--中信金控(2891.TW)董事长辜濂松长子.台湾媒体稍早报导,此项交易还包括台塑(1301.TW)集团与新加坡私募基金合作此项交易.但公告中未作说明.
壹传媒周二起停牌,停牌前报1.12港元.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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