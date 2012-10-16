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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报10月16日

* 要闻版头条:

--香港强积金"半自由行"下月实施,消费者委员会调查可比较的341只强积金基金,过去五年45%都蚀钱,表现最差的是东亚日本股票基金,平均每年蚀逾14%,宏利MPF债券基金表现最佳,平均每年赚5.81%.

* 其他:

--港交所(0388.HK)成功投得伦敦金属交易所(LME)后,行政总裁李小加首次出席LME主办活动时,表明LME须回应市场质疑检讨仓库交收安排,并表示在接手LME后考虑增加入亚洲时区定价机制,以及落实人民币结算的选择等.

--恒基地产(0012.HK)主席李兆基表示,过去数年楼宇单位供应量太少,楼价自然飙升,但随着未来供应量大增,相信楼价会趋于稳定,未来两、三年楼价料有10%至20%升幅.

--黄金周效应失色,加上认为管理层期望不切实际,券商里昂大削周大福(1929.HK)今年全年盈利预测18%,更将评级由"跑输大市"调低至"沽售",目标价8.8港元,较周一收盘价9.66港元低9%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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