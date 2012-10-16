《香港报摘》--经济日报10月16日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 要闻版头条:
--香港强积金"半自由行"下月实施,消费者委员会调查可比较的341只强积金基金,过去五年45%都蚀钱,表现最差的是东亚日本股票基金,平均每年蚀逾14%,宏利MPF债券基金表现最佳,平均每年赚5.81%.
* 其他:
--港交所(0388.HK)成功投得伦敦金属交易所(LME)后,行政总裁李小加首次出席LME主办活动时,表明LME须回应市场质疑检讨仓库交收安排,并表示在接手LME后考虑增加入亚洲时区定价机制,以及落实人民币结算的选择等.
--恒基地产(0012.HK)主席李兆基表示,过去数年楼宇单位供应量太少,楼价自然飙升,但随着未来供应量大增,相信楼价会趋于稳定,未来两、三年楼价料有10%至20%升幅.
--黄金周效应失色,加上认为管理层期望不切实际,券商里昂大削周大福(1929.HK)今年全年盈利预测18%,更将评级由"跑输大市"调低至"沽售",目标价8.8港元,较周一收盘价9.66港元低9%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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