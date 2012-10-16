《香港报摘》--信报10月16日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 头版头条:
--长远房屋策略督导委员会昨天召开首次会议,预计明年中完成报告,将就公私营房屋需求作出预测.部分委员指出,楼市情况并不健康,期望部分研究结果可先行提出,并认为须就长远房屋需求预测设指标,惟不须设硬指标.
* 其他:
--李宁(2331.HK)昨天停牌,市场纷纷作出揣测,传出两个版本,一是李宁停牌或与上周起停牌的非凡中国(8032.HK)有关联,第二是与NBA球星的签约细则曝光.另外,李宁前行政总裁张志勇到千百度(1028.HK)担任独立非执行董事.
--新奥(2688.HK)及中石化(0386.HK)< 600028.SS>对中国燃气(0384.HK)的收购,终以失败告终,但收购却加深中石化及中燃的认识,促成双方合作,惟独新奥空手而回,并因收购中燃要付出约9,600万元人民币巨额开支.
--据台湾传媒引述消息报导,台湾中国信托慈善基金会董事长辜仲谅拟斥资175亿元台币(约46.4亿港元),向壹传媒(0282.HK)一并收购所有台湾传媒业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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