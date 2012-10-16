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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月16日

路透香港10月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7506港元HKD=)

  美国股市周一收涨,从上周跌势中反弹,道琼工业指数.DJI收高95.38点,或0.72%,至13,424.23点;之前花旗(C.N)公布的业绩以及零售销售数据均远强于预期.[ID:nSB8564072] 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  204.390    0.67      27144            15.841       0.39
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.980    2.71      45556             3.404       1.61
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.260   -0.04     142608            84.110       0.01
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.280    0.82      50786            23.396       0.63
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  135.750    2.04      44777            10.521       0.59
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.610    0.87      18424             7.875      -0.19
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   48.510    1.23     319955            75.196       1.21
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.630    1.02      13343             4.622       0.47
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.220    0.76      90244            13.347       0.50
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.470    1.42      64584            12.765       0.51
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.820    0.35      18476             5.584       0.44
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.380    2.09       4836             3.779       1.05
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.550    2.16       2584             1.283     -49.70
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.880    2.73      41571             0.291       0.49 (完)

  --整理 梁慧仪

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