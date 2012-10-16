《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月16日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港10月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7506港元HKD=) 美国股市周一收涨,从上周跌势中反弹,道琼工业指数.DJI收高95.38点,或0.72%,至13,424.23点;之前花旗(C.N)公布的业绩以及零售销售数据均远强于预期.[ID:nSB8564072] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 204.390 0.67 27144 15.841 0.39 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.980 2.71 45556 3.404 1.61 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.260 -0.04 142608 84.110 0.01 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.280 0.82 50786 23.396 0.63 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 135.750 2.04 44777 10.521 0.59 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.610 0.87 18424 7.875 -0.19 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 48.510 1.23 319955 75.196 1.21 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.630 1.02 13343 4.622 0.47 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.220 0.76 90244 13.347 0.50 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.470 1.42 64584 12.765 0.51 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.820 0.35 18476 5.584 0.44 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.380 2.09 4836 3.779 1.05 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.550 2.16 2584 1.283 -49.70 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.880 2.73 41571 0.291 0.49 (完) --整理 梁慧仪
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。