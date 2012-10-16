《香港重要政经日程》--10月16日-10月23日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月16日(周二)
-- 中国海外宏洋(0081.HK)公布第三季度业绩.
-- 远东环球(0830.HK)公布第三季度业绩.
-- 寰亚传媒(8075.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 厦门港务(3378.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 昆明机床(0300.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国电信(0728.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 海尔电器(1169.HK)特别股东大会.
--11:00 文化地标投资(0674.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月17日(周三)
-- 香港特首梁振英出席立法会会议阐释其管治理念.
--15:00 中国东方实业(0009.HK)特别股东大会.
--15:00 金山软件(3888.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 证监会主席记者会.
10月18日(周四)
-- 公布7-9月失业率.
-- 新利控股(1240.HK)首日挂牌.
-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.
-- UDL控股(0620.HK)公布全年业绩.
--09:30 中信银行(0998.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 亚太卫星(1135.HK)特别股东大会.
--10:00 合和基建(0737.HK)周年股东大会.
--10:00 中石化仪征化纤(1033.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.
--11:00 安利时投资(0339.HK)特别股东大会.
--15:00 东星能源(0668.HK)股东特别大会.
--16:30 中国绿色(0904.HK)周年股东大会.
10月19日(周五)
--09:30 康健国际(3886.HK)特别股东大会.
--10:00 中国制药(1093.HK)股东特别大会.
--10:00 湖南有色2626.HK在中国举行股东特别大会.
--10:00 世界华文媒体(0685.HK)特别股东大会.
--10:00 天山发展控股(2118.HK)股东特别大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)特别股东大会.
--15:00 西伯利亚矿业(1142.HK)股东特别大会.
10月22日(周一)
-- 公布9月份消费物价指数.
-- 中国移动(0941.HK)公布第三季业绩.
-- 南车时代电气(3898.HK)公布第三季业绩.
-- 先施(0244.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 海南美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 科诺威德(1206.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 汉传媒(0491.HK)股东周年大会.
--15:00 国电科环(1296.HK)在中国举行股东特别大会.
*10月23日(周二)
-- 重阳节假期休市.
-- 中煤能源(1898.HK)公布第三季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布第三季业绩.
--14:00 新焦点(0360.HK)在中国举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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