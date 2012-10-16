〔香港个股〕中石化冠德以1.29亿欧元入股欧洲石油仓储码头

路透香港10月16日电---中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下油品储运商--中石化冠德(0934.HK)宣布,将以总代价1.286亿欧元(约13.02亿港元)收购欧洲石油仓储码头Vesta Terminals的五成股权.这亦是中国国有企业收购欧洲油库的首例.

中石化冠德周一晚间的声明称,向总部位于瑞士日内瓦的Mercuria Energy Group,收购Vesta Terminals的50%股权.后者在欧洲经营三个石油产品和生物燃料仓储码头,其中一个码头位于比利时安特卫普,一个码头位于荷兰法拉盛,另一个码头位于爱沙尼亚塔林.其营运仓储能力共约160万立方米.

此外,中石化冠德并获卖方提供一项选择权,Vesta Terminals可收购一个位于巴西建立罐储设施之项目全部权益.

中石化冠德的主要业务包括原油及油品贸易,经营原油码头及其附属设施,提供物流服务等.公司表示,收购事项可提升集团经营海外仓储业务经验,并实现在欧洲散装液体仓储码头业务方面快速扩张提供了一个很好的机会.

此外,比利时安特卫普及荷兰法拉盛之码头均被纳入ICE和普氏交易平台,这将有利于中石化集团成品油国际贸易,使中石化集团积极参与欧洲普氏交易,并与本公司现有的石油仓储及贸易业务之间产生协同效应.(完)

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