〔港报财经评论〕楼市奇怪论与变态论--信报10月16日

楼市奇怪论与变态论 /习广思

中国经济数据疲弱,属市场预期之内,即使PPI见35个月新低,市场似乎未感悲观,反而诠释为见底迹象,中国内地官员吹风指PPI回落或成为支持减息的因素.不管是否减息,对股市的刺激作用其实相当有限,巴西连续十次减息,对股市的刺激作用远不及一个QE3呢.本周四,中国内地将公布第三季GDP数据,另一个焦点则是欧盟又一次开会.市场会联想许多事情,例如银行同盟会否有新进展,希腊能否获得更长宽限期,西班牙会否加快求救等等,但是过去的峰会,大多数都是”白果”峰会居多.港股继续高位徘徊,市场焦点落在个别中小型股身上.恒指走势牛皮,全日波幅108点,收报21,148点,上升11点.大市成交仅439亿港元,沽空比率8.6%,”空军”目标是盈富基金(2800.HK),其次是建行(0939.HK)及工行(1398.HK),内银挟完淡仓后,空军重回布阵.除了QE3翌日,大市成交额持续低迷,资金从未大举入市,以及欧美资金涌入情况亦大不如前.相反,港股成交低迷下,资金轮流炒作支撑大局,近期地产及内银轮流炒,部分资金则在中小型股身上觅食.

事实上,资金炒作中小型股,步伐有进有退,大概是不希望股价过于异动,令眼前这场追落后游戏太早结束,昨日旭光(0067.HK)再升5.3%,MI能源(1555.HK)升4.8%、熔盛重工(1101.HK)再升7.5%.谁是羊?谁是狼?基金经理最感苦恼,大概是被逼成为一只披着狼皮的羊,甚至乾脆连扮狼的工夫也免了,成为一只职业的羊.”大环境是有成班职业羊群存在,以相对表现作为赏罚准则,形成有一个板块大爆发的现象……”只不过,当人人都玩这个游戏,羊群方向愈来愈一致,投资者应该明白,此刻的股市,没有多少人在讲基础因素.

港股沉醉于QE3追逐游戏,汇金托市炒起内银,但内银A股相对地冷静,却又何解?上证指数跌穿2,100点,A股市场担心季度业绩,年中发出盈警的股票,第三季能否跌定,尚是未知之数,以中兴(0763.HK)一个盈警触发股价急泻15%的情况,是对炒复苏的一个警惕.鞍钢(0347.HK)再发盈警,分析员再提示,盈警在预期之内,股价已反映坏消息,可是当这些对白已重复三个季度,可信程度已大不如前.即使部分值得看好复苏的公司,管理层作出的乐观指引可不可信,也只能依赖投资者对管理层的信任程度.京信通信(2342.HK)给分析员的讯息是,上半年发盈警及亏损,但管理层预期下半年转亏为盈,其股价昨日因中兴盈警而下跌3.4%,调整过后仍可吸纳.(B03)

=============================================================================================================

风险资产或再受追捧 /苏子

本周四及五召开的欧盟会议,市场料内容将涉及汇市炒家高度关注的西班牙申请援助的问题.相信西班牙提出援助申请的机会不少,料会议对汇市的负面冲击不大.倘若会议结果有利好欧罗汇价的消息,料近日平静多时的欧罗兑美元将有较高机会因市场风险胃纳上升而明显受到追捧.从技术上看,欧罗兑美元若在本周内能升破20天保历加通道的1.3056顶部阻力收市,可视为一个强烈利好后市的讯号,汇价进一步上破上月17日的1.3169高位并挑战1.33关口的机会亦会大幅上升.

欧罗兑日圆在上周四曾低见100.08水平,随后自此低位强力回升,并在日线图呈现破脚穿头的利好形态,以及重返20天SMA阻力以上收市.上周五及昨天欧罗兑日圆均稳守在20天SMA以上波动,昨天更突破上周三所造的101.83高位阻力,曾高见102.14水平,技术上,欧罗兑日圆很大机会已在上周四的100.08低位见了短期重要底部,料稍后在突破20天保历加通道的102.78顶部阻力后将挑战上月19日的103.64高位.

昨天美汇指数曾高见79.97水平,可惜未触及80心理关口便乏力再升,已自上述高位回落至79.60低位,此低位与20天SMA支持相若.如昨晚跌破20天SMA收市,则日线图亦会呈现近似射击之星不利形态,技术上看不利美元短期走势.若今日美汇指数可以进一步跌破近期由78.60及79.10两个低位所形成的上升支持线收市,相信美元将可出现逆转回落,从而利好高风险资产价格全面回升.(B14)