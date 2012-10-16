〔港报财经评论〕出口美国股小注出击--经济日报10月16日

出口美国股小注出击 /林瑞芬

港股昨牛皮,恒指收报21,148,升11点,大市成交额439亿港元.恒指未有失守20,500维持寻浪顶势,个股出击或可考虑出口美国股如创科(0669.HK)及敏华(1999.HK).从大户布局而论,判断大市可否更进一步,必须观察两大类,强势的香港地产股及落后的内银股.上周追落后强势回,若后市强势再现方能为大市上升加添动力.依上周地产股回落之势只属健康整固,中期升浪未受破坏,对随时再发力保持乐观.相反,内银股被追落后而炒涨,则保持谨慎,且见中国内地A股都不大买汇金增持的帐,内银股不能炒,不能高追,只能在市场悲观跌得残而慢慢收集.如果地产股都牛皮,那中移动(0941.HK)可能又成焦点.

A股维稳要求大动力突破,还是要靠企业利润及经济的回升指引.就中国9月份出口环比增长4.7%,同比增长9.9%,高于8月份2.7%的增速,都算是近期难得的乐观经济数据.据交银国际发表研究报告指出,虽然9月份出口反弹的部分原因在于国外圣诞需求,但也不能将其全部归纳为季节性因素,因为同比就意味着与去年同期的比较,这在一定程度上剔除了季节扰动的影响.由此,交银认为出口数据的走强更多地是反映了美国经济复苏、国内政府对出口的政策支持等因素,具一定可持续性.近月美国的失业率有所回落,房市亦见有回稳反弹之象,出口美国的前景似乎优胜于欧洲,大市淡静藉发掘好消息炒作,推测出口美国的相关股份或可乘势短线冲刺一番,当中建议留意创科及敏华.

创科从事产销电动工具及地板护理多年,大部分产品销往北美及欧洲市场,企业利润及股价,与美国房地产兴衰较密切.参考花旗一份报告指出,过去十年统计数据而论,美国房屋动工量与创科股价的关连系数达69%,房屋完成量的关连系数更为61%.最近数个月,美国房地产出现回稳反弹,故该股的表现,今年以来跑赢大市,累计升幅逾60%.相反,恒指仅约15%.(012)

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货币数据惊喜,减息降准延后 /余少文

中国内地陆续披露9月经济数据,虽然好坏参半,但货币供应数据却显着好过预期,虽然不会影响中国货币政策预调微调措施,惟会左右人民银行减息降准的步伐,减息降准可能要延后一个月才有机会出现.中国内地股市继续偏软,国企指数重越一万点后也要作整固,昨日升30点或0.3%,收10,375点,成交额降至112亿港元,不足50%主板H股能随大市上升.内银股个别发展之余,中兴通讯(0763.HK)发巨亏盈警,令股价跌16%,收10.56港元,为表现最差国企.至于红筹指数跌11点或0.3%,收4,065点,成交额只有37亿港元.A、H股整体表现未如理想,或是近日公布的9月经济数据好坏参半所致,坏不一定是好差,而是认为仅符合预期而已.除了9月新增贷款少于预期外,9月PPI跌3.6%,略低于预期的跌3.5%,CPI也仅符合预期的1.9%,同期进口贸易增长2.4%也是符合预期,可谓没有惊喜.但出口贸易增长9.9%,以及货币供应M2升14.8%,都高于市场预期,则令人有惊喜.

M2升幅是15个月来最高,M1同期升7.3%则是今年最高,似乎反映中国在放松银根,但不排除是同期财政存款减少3,682亿元人民币以及外汇占款回升所带动.由于外汇储备在第三季增加500亿美元,而过去一年所见,金融机构外汇占款或人民银行外资资产下跌,当期的外汇储备都会减少或只是轻微增加,而金融机构外汇占款7月和8月都下跌,央行外汇资产只有轻微增加,虽然央行未公布9月外汇占款数据,估计9月是显着回升.央行行长周小川曾表示降准是应对外汇占款变化,降准是对应央行外汇资产变化,外汇资产包含金融机构外汇占款,故相关数字在6月至8月呈正数,央行没有降准,若然外汇资产在9月显着增加,则短期降准以及减息的空间会下降,可能要延后一个月才有机会降准或减息,即等10月数据公布前后.但中国会继续透过逆回购等微调措施来为市场提供宽松环境,故第四季M2等货币供应量可能会维持在14%以上增长,有助改善经济放缓走势,从而支持股市向好.

另外,中兴急跌是因为发出盈警,表示今年首三季亏损16.5亿至17.5亿元人民币,远差于去年同期赚10.7亿元人民币,当中第三季亏损高达19亿至20亿元人民币,去年同期获利2.99亿元人民币.公司解释:第三季国际项目工程进度延迟及国内运营商集采模式对公司收入造成影响,以及季内毛利率同比下跌13%,是因低毛利率合同季内入帐.(010)