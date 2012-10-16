《香港报摘》--其他报纸重要消息10月16日

* 明报:

--毕马威资本巿场组(执业技术)主管刘国贤表示,香港受外围经济欠佳影响,新股来港上巿意欲较低.反而马来西亚当地由于有较多国有企业上巿,加上当地退休基金有投资需要,对新股亦造成需求.

--西铁朗屏站(北)地皮周一(15日)截标,吸引八个财团入标,比年初推出的荃湾西五区(湾畔)、(城畔)两个项目还要多,有业内人士即时将估价调高12.5%,最高估值达19亿港元,预料每平方尺楼面地价达3,600港元水平.

--中信泰富(0267.HK)西澳铁矿工程延期,面临巨额成本超支,或因此向其承销商中冶(1618.HK)(601618.SS)索偿高达4.5亿美元.中信泰富知情人士表示,目前公司首要任务是尽快令生产线投产,赔偿的一切细节按合同进行.

* 星岛日报:

--地政总署公布上月录得一宗拒绝勾地(从土地申请表中申请出售土地)申请,试勾的地皮为大屿山长沙屿南小型住宅地,已经是财团第三个月试勾但未成功.市场估计,地皮价值约4,500-5,000万港元.

* 苹果日报:

--岁宝百货(0312.HK)公布,以2.07亿元人民币收购广东省陆丰市一项物业作百货店之用,涉及总建筑面积约1.5万平方米.

* 东方日报:

--香港中小企国际投资交流协会会长赵志雄表示,由年初至今东莞已有约3,600间厂倒闭,当中3,300间为港资厂房.他又指,该会亦有逾两成会员,逾180间港资厂在今年倒闭,情况未许乐观.

--接连有上市公司董事被查,继上周中国水业(1129.HK)后,中国玻璃(3300.HK)周一(15日)公布,有前董事被廉政公署检控,但强调检控与公司无关;而银娱(0027.HK)亦公布有董事正被英国环境局调查.

* 文汇报:

--随着美联储推新一轮量化宽松措施,美联物业预期,明年首半年本港核心区商厦尺价可望看升15%以上;至于租赁表现,尺租亦可望看升6%以上.中原亦预料今年底前,港岛区指标商厦的尺价会再有20%升幅,而租金走势平稳向上.

* 大公报:

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)公布,今年首九个月,集团累计的商品煤产量按年升6.7%至8,243万吨,而煤炭按销售量按年升4.7%至1.0614亿吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]