〔港报社评〕强积金收费贵,半自由行促降价--经济日报10月16日

强积金半自由行下月起实施,目的是透过增加竞争,以拉低堪称全球最贵的收费,惟主要强积金受托人仍未见减费.强积金原意是强制市民储蓄,并透过投资保值增值,以应付退休需要.惟强积金自推行以来,打工仔既无权选择受托人,投资回报又不断被高昂的收费蚕食,令社会普遍对此存负面观感.

将在下月1日实施的强积金半自由行,透过让打工仔自由选择个人供款受托人,增加市场竞争,图以市场力量推使收费下调.然而,市占率较高的受托机构普遍仍无意减价,故积金局有责任从三方面做好配套,才能发挥市场力量.

其一,简化转户程序.强积金半自由行手续繁复,单是转户表格就长达七页.或许积金局是要借烦琐手续,令市民转户前三思.积金局应做的是简化手续,同时加强教育,让市民认识当中权责与风险,而非设障碍.

其二,提高透明度.积金局应定期公布不同产品回报率与收费,就如消委会将市面上不同产品的回报率与收费资讯整合,让市民一目了然,可货比三家.

其三,研究低廉收费的新投资渠道.其实不少市民希望的是回报较稳定的简易投资工具,如外汇基金票据、盈富基金等,然而强积金受托人对这些投资产品亦收取高昂手续费,坊间已有建议可由金管局或积金局直接提供这些简单易明、回报相对稳定、收费又低廉的产品.

市民储蓄可保值增值,保障未来退休生活,而非白白流入金融机构口袋,如此才最符合市民与香港整体利益.(A13)