〔港报社评〕雇员半自由行三思后行,积金局应提供全面资讯--明报10月16日

强积金实施11年以来,回报率未如人意,收费高,打工仔的血汗钱被蚕食,下月1日的强积金“半自由行”,是数年来社会人士争取而得的积极进展.不过,雇员面对强积金受托人林林总总促销手段,由于缺乏全面资讯参考,无从判断哪一个强积金计划的基金才是正确选择.基于强积金的强制性质,积金局有责任提供基金表现往绩、收费水平等具体资料,给打工仔参考,否则,半自由行或许会成为另一个陷阱,使一些人遭受更多损失.

当局推出半自由行,让雇员有较大自主权处理强积金,但是市场上有多达39个强积金计划,超过500只基金.近期、不少受托人和基金陆续推出各种基金产品、服务和优惠,以吸引新客户“跳槽”.所以,等着打工仔的可能是较佳选择,但也可能是各种促销陷阱,若市场上并无足够资讯供参考,难保打工仔会被误导而下错决定,招致损失.

各种强积金计划基金的表现和收费,对市民来说极具参考价值,但是,目前并无一个平台或途径,方便市民查阅评比.供款既为强制,积金局就有责任提供资讯,不能让市民“盲摸摸”地成为受托人和基金经理的点心或大餐.

市民需要一个全面、有公信力,可供他们比较不同强积金计划成本效益的平台.消委会建议积金局把其网上的“收费比较平台”及“受托人服务比较平台”扩大为一站式包括投资表现数据的强积金资讯平台,值得考虑和接纳,并尽快落实.(A04)