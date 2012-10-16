〔港报社评〕雇员半自由行三思后行,积金局应提供全面资讯--明报10月16日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
强积金实施11年以来,回报率未如人意,收费高,打工仔的血汗钱被蚕食,下月1日的强积金“半自由行”,是数年来社会人士争取而得的积极进展.不过,雇员面对强积金受托人林林总总促销手段,由于缺乏全面资讯参考,无从判断哪一个强积金计划的基金才是正确选择.基于强积金的强制性质,积金局有责任提供基金表现往绩、收费水平等具体资料,给打工仔参考,否则,半自由行或许会成为另一个陷阱,使一些人遭受更多损失.
当局推出半自由行,让雇员有较大自主权处理强积金,但是市场上有多达39个强积金计划,超过500只基金.近期、不少受托人和基金陆续推出各种基金产品、服务和优惠,以吸引新客户“跳槽”.所以,等着打工仔的可能是较佳选择,但也可能是各种促销陷阱,若市场上并无足够资讯供参考,难保打工仔会被误导而下错决定,招致损失.
各种强积金计划基金的表现和收费,对市民来说极具参考价值,但是,目前并无一个平台或途径,方便市民查阅评比.供款既为强制,积金局就有责任提供资讯,不能让市民“盲摸摸”地成为受托人和基金经理的点心或大餐.
市民需要一个全面、有公信力,可供他们比较不同强积金计划成本效益的平台.消委会建议积金局把其网上的“收费比较平台”及“受托人服务比较平台”扩大为一站式包括投资表现数据的强积金资讯平台,值得考虑和接纳,并尽快落实.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。