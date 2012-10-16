〔港报社评〕善用市场机制提升强积金表现--星岛日报10月16日

消费者委员会统计市面数百只强积金基金的回报表现,发现比5年前亏蚀的基金占了45%.基金经理的不济表现,以及打工仔对强积金变“强蚀金”的怨气,成为计画发展为有效退休保障制度的最大阻力.

以过去5年每年平均通胀率3.5%计算,只有20多只基金回报能够跑赢通胀,蚀本的基金达159只.不少人因为自己的强积金“缩水”,对强积金制度心怀不满,觉得是基金经理“白赚”了自己的血汗钱.

本港的强积金基金收费比英国、澳洲、新加坡等地为高,为不满情绪火上加油,延伸至对整个强积金制度投下不信任票.部分政党近来另辟蹊径,推动全民退休保障.

大部分市民觉得强积金收费高、回报差,甚至蚀本.要扭转这种局面,需要基金降收费,增回报.目前市民对选择基金公司没有决定权,雇主挑选基金公司,市民就算强烈不满基金表现,都没法转而光顾别家,市场因而无法充分发挥汰弱留强的功能.

下月开始的强积金“半自由行”,让市民有了选择基金公司的权利,透过市场机制,促使基金经理,在运用市民提供的资金方面交出及格成绩.究竟这项安排能否达到期望目标,很大程度视乎资讯透明度和行政效率.

当局发布几百只基金收费和表现,需要采用方便用家一目了然的形式,最好加入互动元素,方便市民查阅和比较,免看得人眼花缭乱,同时要确保经纪质素,协助市民慎用和善用选择权.当局须营造顺畅的运作环境,令市民觉得自己的强积金供款能得到合理保障.(A06)