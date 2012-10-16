〔港报社评〕强积金"半自由行"需加强监管--文汇报10月16日

消委会研究发现,约46%强积金基金在过去5年平均回报录得亏损,表现差异大.强积金计划为香港目前主要的退休保障制度,强积金“半自由行”将于下月1日实施.当局不应纯以自由市场原则放任处理,而应加强监管,确保受托人表现符合要求,保障供款能保值增值.如强积金未来仍出现大面积亏损的情况,当局应全面检讨香港的退休保障制度,包括研究新加坡成功推行的中央公积金制度.

现有强积金回报表现不一,管理费高昂但回报不见得比市场上其他基金优胜,受托人表现缺乏有效监管,部分基金的差劣表现,蚕食了市民供款.管理费高的原因,和强积金受托人缺乏竞争有关,“半自由行”实施后,管理费高和回报率低的情况可望改善.

强积金表现直接影响市民日后的退休生活保障.“半自由行”实施后,当局应监管所有强积金受托人的管理水平,包括其管理费和回报表现. 此外,当局应统一收集现有受托人的基金表现情况和管理费水平,划一列表,定期监管和公布,以增加强积金受托人透明度.

现时新加坡实行由政府统一管理的中央公积金制度,它要求任何一名有工资待遇的雇员,每月按规定的入息比例交纳公积金,个人和公司双方各缴一半,雇员长期储蓄,专项使用,解决医疗保险和退休养老等的基本生活保障问题.香港强积金制度如仍持续出现受托人良莠不齐的情况,蚕食市民供款,当局应进一步检讨香港的退休保障制度.(A05)