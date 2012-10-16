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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 09:34 BJT

〔香港股市〕开盘上涨,受金融板块走强提振

路透香港10月16日电---香港股市周二开盘走坚,受到金融板块的提振;美国零售销售数据及花旗集团(Citigroup)(C.N)第三季财报好于预期,支撑市场人气.

恒生指数.HSI开盘上扬0.5%,报21,257.1点.恒生国企指数.HSCE上涨0.6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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