《中国金融特写》公开市场操作现乌龙,交易员晕头转向猜测是否要降存准

路透上海/香港10月16日电---一向运作颇为顺畅的央行公开市场操作,在周二上午出现信息混乱.到底要操作的是收回市场资金的"正"回购,还是向市场注入资金的"逆"回购,一度让交易员和媒体猜破头.

四位在中国商业银行直接从事公开市场操作的交易员透露,今天公开市场招标出现乌龙事件,市场在"正"还是"逆"上纠结了近半个小时.随后央行的公告显示,今日公开市场操作仅有逆回购.

这一少见的信息迷失过程引发金融市场的讨论,一些交易员表示,此反常行为或许是预示近期可能会下调存款准备金率.

"系统几乎没有出现过这样的错误,我们都在猜,是不是央行想降准了?"一位资深交易人士指出.

央行10:30公布的公告显示,周二以利率招标方式开展了逆回购操作.七天期的180亿元,中标利率为3.35%;28天期的580亿元,中标利率3.60%.

自今年6月以来,央行一直通过逆回购向市场直接注入流动性.但本月将有高达6,500亿逆回购及390亿元的央票到期,意味着公开市场将因此回笼6,110亿元资金.

"市场这么大的资金流出量,让10月份成为下调存款准备金率最可能的时间窗口."一家中资商业银行的交易员表示.

**"正"和"逆"的猜测**

周二是央行固定的公开市场操作时间.而周一,公开市场一级交易商已同时上报了正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.

早上约9点15分,多家实时金融通讯社引述交易员发出央行今日将进行"逆回购"操作的消息,毕竟央行近四个月一直是通过逆回购向市场注入流动性,市场人士想当然的对"逆回购"操作毫不怀疑.

9:16分,有交易员向路透表示,银行系统里首先出现的是将进行"正回购"操作.路透立即按照标书中注明的"正回购"进行了更正.其它实时通讯社亦纷纷发出更正信息.市场开始揣测,从逆回购操作转向正回购意味着什么.

但至9:24分左右,交易员表示,系统中的标书内容中又出现了逆回购操作,但正回购操作仍挂在系统中.至此,系统中同时挂着央行今日将进行正回购、逆回购的标书.

此时,市场已乱作一团,在包括路透、彭博、大智慧等通讯社发出央行今日将进行"正回购"操作的信息后,市场已频频出现债券双边点击.

"央行到底是"正"还是"逆"啊?...债券双边狂被点了."交易员致电路透表示,"如果真是正回购,那一定是要降准备金率了."

9:38分,路透致电央行查询,相关人士表示,"应该只有逆回购,可能是系统错误."