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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 15:39 BJT

〔港股业绩〕中国海外发展旗下海外宏洋首三季经营溢利按年升60%

路透香港10月16日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)旗下中国海外宏洋(0081.HK)周二公布,今年第三季和首三季经营溢利分别按年增加12%和60.3%.

公司的声明称,截至9月底止第三季的经营溢利为8.08亿港元,首三季则为33.35亿港元;公司去年已公布的相关数字分别为7.21亿港元20.81亿港元.

中国海外宏洋着眼于内地三线城市房地产发展,公司表示,第三季度的物业销售情况理想,期内并有两个新进驻城市赣州及兰州开展物业销售,整体物业销售共达37.93亿港元.

截至9月底止九个月,公司总累计销售额合共118.02亿港元.公司在内地共有应占建筑面积679万平方米的土地储备.

中国海外宏洋午盘尾段股价微幅上涨0.5%,报8港元,过去一个月下跌近3%,三个月则升7%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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