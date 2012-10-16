〔港股业绩〕中国海外发展旗下海外宏洋首三季经营溢利按年升60%

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港10月16日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)旗下中国海外宏洋(0081.HK)周二公布,今年第三季和首三季经营溢利分别按年增加12%和60.3%.
公司的声明称,截至9月底止第三季的经营溢利为8.08亿港元,首三季则为33.35亿港元;公司去年已公布的相关数字分别为7.21亿港元20.81亿港元.
中国海外宏洋着眼于内地三线城市房地产发展,公司表示,第三季度的物业销售情况理想,期内并有两个新进驻城市赣州及兰州开展物业销售,整体物业销售共达37.93亿港元.
截至9月底止九个月,公司总累计销售额合共118.02亿港元.公司在内地共有应占建筑面积679万平方米的土地储备.
中国海外宏洋午盘尾段股价微幅上涨0.5%,报8港元,过去一个月下跌近3%,三个月则升7%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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