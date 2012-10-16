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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 17:12 BJT

〔香港金融〕金管局向奥地利第三大银行RBI授予银行牌照

路透香港10月16日电---香港金融管理局周二宣布,已向奥地利Raiffeisen Bank International AG (RBI)(RBIV.VI)授予银行牌照,今天生效.

金管局的声明并称,RBI于奥地利注册.根据2012年7月号"银行家"杂志的资料,以一级资本计,该银行是奥地利的第三大银行.

继RBI获发给银行牌照后,香港的持牌银行数目增至155间.(完)

　　

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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