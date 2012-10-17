〔香港个股〕李宁获非凡中国入股25.23%,作价13.59亿港元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月17日电---中国主要体育品牌--李宁公司(2331.HK)周三宣布,体育顾问谘询及管理公司非凡中国(8032.HK)斥资13.59亿港元向公司主要股东李宁等买进25.23%权益,期以发挥两家公司协同效益.
在联交所创业板上市的非凡中国,主要股东为李宁(现任李宁公司执行主席)以及其兄李进.
非凡中国在联交所发布公告称,收购价格为每股5.1港元,较前一交易日溢价约5.59%;公司并将进行股份合并,将每五股合并为一股,收购款项将在"五合一"后发行新股,以及总本金7.8亿港元的永久性次级可换股债券支付.
非凡中国执行董事陈宁称,"我们视此项收购为长线的策略性投资,期望透过架构重组形成垂直控股架构,届时非凡中国作为一个综合平台,将持有更多元化的体育相关资源,促进非凡中国及李宁公司的业务及资源达致优势互补."
李宁表示,预计此交易不会导致集团的业务策略、管理及日常营运发生任何变动.
于周一起停牌的李宁,将于今日恢复交易,上周五收报4.83港元,过去一个月累计涨20%.
非凡中国在另一份新闻稿中指出,预计交易最迟在12月31日前完成.完成后,李宁及其家族在非凡中国的持股将由55.88%增至约70%.
在中国本土体育品牌仍深陷库存高企以及折扣战泥淖之际,今年获得私募基金TPG和新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]的李宁,正在私募基金股东主导下,进行一连串改革.
继前任行政总裁张志勇7月离任后,执行董事兼首席财务官锺奕祺将在下月初辞职,同时公司秘书李红亦已辞职.[ID:nSH0117167]
李宁上半年的净利大减85%,至4,430万元人民币,公司并预警全年业绩将亏损,将为上市以来首见.[ID:nSH0113613](完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。