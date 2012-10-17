《香港报摘》--信报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--高盛(GS.N)、强生(JNJ.N)业绩佳,美股收市升逾百点.
* 其他:
--周大福珠宝(1929.HK)首认黄金周销售放缓.内地客消费模式改变,十一黄金周奢侈品市道大受影响,周大福董事总经理黄绍基表示,黄金首饰的销售跌幅较为显着,相信与金价上升有关,但钻石类首饰销售增长仍平稳.整体而言,销售跌幅最大的类别为20万港元以上的高价产品,而1万至5万港元的产品销售有增长.
--奥玛仕(0959.HK)发盈警指出,由于澳博(0880.HK)终止奥玛仕的联营公司希腊神话的40张赌台之经营权,预料应占联营公司溢利将减少8,000万港元.
--据美银美林内部备忘录,前国务院总理赵紫阳媳妇任克英(Margaret Ren)再度加盟美银美林,并且升为中国区行政总裁暨主席.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。