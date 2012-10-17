《香港报摘》--信报10月17日

* 要闻版头条:

--高盛(GS.N)、强生(JNJ.N)业绩佳,美股收市升逾百点.

* 其他:

--周大福珠宝(1929.HK)首认黄金周销售放缓.内地客消费模式改变,十一黄金周奢侈品市道大受影响,周大福董事总经理黄绍基表示,黄金首饰的销售跌幅较为显着,相信与金价上升有关,但钻石类首饰销售增长仍平稳.整体而言,销售跌幅最大的类别为20万港元以上的高价产品,而1万至5万港元的产品销售有增长.

--奥玛仕(0959.HK)发盈警指出,由于澳博(0880.HK)终止奥玛仕的联营公司希腊神话的40张赌台之经营权,预料应占联营公司溢利将减少8,000万港元.

--据美银美林内部备忘录,前国务院总理赵紫阳媳妇任克英(Margaret Ren)再度加盟美银美林,并且升为中国区行政总裁暨主席.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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