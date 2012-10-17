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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月17日

路透香港10月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.751港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高127.55点或0.95%,报13,551.78点.因强生(JNJ.N)等企业获利强劲,使市场
对尚未公布的企业财报良好的希望升温.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.390    0.98      16372            15.997       0.36
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.110    1.18      21572             3.445       1.61
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.160   -0.18     111559            83.959       0.31
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.620    0.75      69666            23.573       0.74
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  138.520    2.04      59100            10.737       0.34
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.710    0.10      27040             7.884       0.81
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.280    1.59     376747            76.394       1.59
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   60.400    1.29      18994             4.682       0.46
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.270    0.29     128404            13.386       0.65
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.270   -1.21      66957            12.611       1.70
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.640    2.85      19493             5.743       0.59
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.220   -0.66       4063             3.755       0.93
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.850    1.81       3393             1.306     -49.77
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.910    1.60      34384             0.296       0.37  (完)

  --整理 李珊珊

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