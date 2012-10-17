《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月17日

路透香港10月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.751港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高127.55点或0.95%,报13,551.78点.因强生( JNJ.N )等企业获利强劲,使市场 对尚未公布的企业财报良好的希望升温. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 206.390 0.98 16372 15.997 0.36 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.110 1.18 21572 3.445 1.61 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.160 -0.18 111559 83.959 0.31 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.620 0.75 69666 23.573 0.74 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 138.520 2.04 59100 10.737 0.34 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 101.710 0.10 27040 7.884 0.81 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 49.280 1.59 376747 76.394 1.59 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 60.400 1.29 18994 4.682 0.46 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.270 0.29 128404 13.386 0.65 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.270 -1.21 66957 12.611 1.70 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.640 2.85 19493 5.743 0.59 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.220 -0.66 4063 3.755 0.93 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.850 1.81 3393 1.306 -49.77 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.910 1.60 34384 0.296 0.37 (完) --整理 李珊珊