《香港报摘》--经济日报10月17日

* 要闻版头条:

--游资亚洲寻宝,港元汇价逼近1美元兑7.7505港元的近两年新高.

* 其他:

--复星医药(新股代号(2196.HK))今日正式公开招股,集资最多52.9亿港元,为近三个月最大规模新股.更有市场消息指,国际配售已获超购一倍.

--证监会早前谘询加强保荐人监管制度,当中建议保荐人需为招股书的不实陈述,负起民事及刑事责任.行政总裁欧达礼(Ashley Alder)表示,保荐人及投资者的回应主要针对相关的法律责任,证监正综合意见,预计谘询结果于11月或12月公布.

--内地零售投资者下周一(22日)起可跨境买卖投资港股的交易所买卖基金ETF(交易所交易基金).华夏基金旗下的跨境恒指ETF落实在下周一在深圳证券交易所挂牌,随着内地股民可透过该ETF买卖港股,中港股市进一步打通.

--华能国际(0902.HK)截至9月底止,首三季累计完成发电量2,236.62亿千瓦时,按年减少5.4%,累计完成售电量2,109.16亿千瓦时,降5.3%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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