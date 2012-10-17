《香港报摘》--经济日报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--游资亚洲寻宝,港元汇价逼近1美元兑7.7505港元的近两年新高.
* 其他:
--复星医药(新股代号(2196.HK))今日正式公开招股,集资最多52.9亿港元,为近三个月最大规模新股.更有市场消息指,国际配售已获超购一倍.
--证监会早前谘询加强保荐人监管制度,当中建议保荐人需为招股书的不实陈述,负起民事及刑事责任.行政总裁欧达礼(Ashley Alder)表示,保荐人及投资者的回应主要针对相关的法律责任,证监正综合意见,预计谘询结果于11月或12月公布.
--内地零售投资者下周一(22日)起可跨境买卖投资港股的交易所买卖基金ETF(交易所交易基金).华夏基金旗下的跨境恒指ETF落实在下周一在深圳证券交易所挂牌,随着内地股民可透过该ETF买卖港股,中港股市进一步打通.
--华能国际(0902.HK)截至9月底止,首三季累计完成发电量2,236.62亿千瓦时,按年减少5.4%,累计完成售电量2,109.16亿千瓦时,降5.3%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。