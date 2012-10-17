《香港报摘》--其他报纸重要消息10月17日

* 明报:

--新鸿基地产(0016.HK)郭氏兄弟今年卷入前政务司司长许仕仁的贪污案.市场一直揣测,前主席郭炳湘随时准备重返公司.但新地日前披露,现为非执行董事的郭炳湘过去两年都没出席过董事会会议.郭炳湘的发言人回应指,是碰巧事忙而缺席.

* 星岛日报:

--前发展局局长麦齐光夫妇及路政署助理署长曾景文夫妇涉嫌骗租津25万港元,将于今早第二度向廉政公署报到.据悉,律政司为免把事件再度拖延,终决定对麦齐光及曾景文二人的起诉今天(17日)揭盅.事件将涉及三项触犯"防贿条例".

--金朝阳(0878.HK)执行董事刘金国表示,有信心今年完成两个旧楼收购项目,未来仍会以收购旧楼为主,且会重点考虑港岛地区,比例将占80%.

--据悉,金融管理局日前已向业界厘清,银行为换楼客计算新做按揭的供款与收入比率时,可豁免计算原有物业按揭供款部分,但客户必须预留足够储备,应付原有物业交吉前的供款需要.

* 苹果日报:

--停牌近一年的福和集团(0923.HK)正式被郑裕彤家族接管.新世界(0017.HK)主席郑家纯次子、新创建(0659.HK)执行董事郑志明由原本任福和非执董,调任为集团主席,即日起生效.

* 东方日报:

--汇丰银行债务资本市场联席董事叶善杨料,随着在岸人民币债券利率持续降,点心债(即离岸人民币债券)孳息率继续上升,在岸(CNY)及离岸(CNH)人民币债息将趋同,9月份在岸及离岸人民币政府债息差更降至0至10点子.

* 文汇报:

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加在伦敦表示,港交所完成收购伦敦金属交易所(LME)后,将设法增加LME的交易量,并减少其于亚洲发展的障碍.交易所亦会考虑增加如铁矿石、焦煤及橡胶等农产品交易产品,乃至航空煤油等.

--内地经济放缓,影响奢侈品的消费.有消息指,由迪生创建(0113.HK)持有的深圳福田西武百货上月结束营业,该店在深圳运营长达10年,深圳西武结业代表西武百货在内地市场已经全线失守.

* 大公报:

--证监会行政总裁欧达礼表示,有关加强保荐人监管制度谘询已完结,该会正积极综合各界意见,谘询总结报告最快于11月公布.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

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