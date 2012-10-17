《香港报摘》--其他报纸重要消息10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报:
--新鸿基地产(0016.HK)郭氏兄弟今年卷入前政务司司长许仕仁的贪污案.市场一直揣测,前主席郭炳湘随时准备重返公司.但新地日前披露,现为非执行董事的郭炳湘过去两年都没出席过董事会会议.郭炳湘的发言人回应指,是碰巧事忙而缺席.
* 星岛日报:
--前发展局局长麦齐光夫妇及路政署助理署长曾景文夫妇涉嫌骗租津25万港元,将于今早第二度向廉政公署报到.据悉,律政司为免把事件再度拖延,终决定对麦齐光及曾景文二人的起诉今天(17日)揭盅.事件将涉及三项触犯"防贿条例".
--金朝阳(0878.HK)执行董事刘金国表示,有信心今年完成两个旧楼收购项目,未来仍会以收购旧楼为主,且会重点考虑港岛地区,比例将占80%.
--据悉,金融管理局日前已向业界厘清,银行为换楼客计算新做按揭的供款与收入比率时,可豁免计算原有物业按揭供款部分,但客户必须预留足够储备,应付原有物业交吉前的供款需要.
* 苹果日报:
--停牌近一年的福和集团(0923.HK)正式被郑裕彤家族接管.新世界(0017.HK)主席郑家纯次子、新创建(0659.HK)执行董事郑志明由原本任福和非执董,调任为集团主席,即日起生效.
* 东方日报:
--汇丰银行债务资本市场联席董事叶善杨料,随着在岸人民币债券利率持续降,点心债(即离岸人民币债券)孳息率继续上升,在岸(CNY)及离岸(CNH)人民币债息将趋同,9月份在岸及离岸人民币政府债息差更降至0至10点子.
* 文汇报:
--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加在伦敦表示,港交所完成收购伦敦金属交易所(LME)后,将设法增加LME的交易量,并减少其于亚洲发展的障碍.交易所亦会考虑增加如铁矿石、焦煤及橡胶等农产品交易产品,乃至航空煤油等.
--内地经济放缓,影响奢侈品的消费.有消息指,由迪生创建(0113.HK)持有的深圳福田西武百货上月结束营业,该店在深圳运营长达10年,深圳西武结业代表西武百货在内地市场已经全线失守.
* 大公报:
--证监会行政总裁欧达礼表示,有关加强保荐人监管制度谘询已完结,该会正积极综合各界意见,谘询总结报告最快于11月公布.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。