〔港报财经评论〕追赶羊群大玩寻宝--信报10月17日

追赶羊群大玩寻宝 /习广思

欧盟将在周四举行峰会,市场期待西班牙在11月初提出求救.现时西国十年期债息持续在6厘以下争持,意味着债市买家没有出手相逼,相反赶在欧央行出手前入市买债,像炒QE3买按揭抵押证券一样,只赌西班牙最后求救.《华尔街日报》透露,西班牙已准备好求救,但担心会影响其他成员国.说穿了,就是意大利也.一旦西班牙求救,市场会期望意大利作出求救.10月底西班牙将有大量国债再融资,但债息下降,解了燃眉之急.另一方面,继主权评级被降后,标普再降11家西班牙银行评级,但市场对坏消息毫无反应,欧洲炒救市尚未炒完呢.一出一入,一起一落,港股玩轮流转游戏,乐此不疲呢.昨日恒指承接美股气氛高开,升上21,257点后回落,全日窄幅上落,收21,207点,上升58点.全日成交额486亿港元,沽空比率8.5%.

内银股在”空军”监视下,全面回吐,地产股在大行合唱下接力,资金急转涌入内房股.股市有得炒,但留意大量公司趁市旺套现,抽水、发债都有,新股试水温,但市场不是盲目的,康师傅(0322.HK)低折让配股告吹一事,以及太古地产(1972.HK)大股东短时间内两度出货,说明投资者对价格的敏感,以及对资产的拣择.大市有近44%股份升穿250天线,反映弱势股逐步上升,国企指数在内银及保险股带动下,上周率先升穿250天线,但很多二三线股仍低于此水平,是否值博?是否可追?体育消费股复苏的故事,是说出来卖的”故事”,信不信不是重点,但股价有得追,才是买的原因,安踏(2020.HK)三个月股价升46%,昨日上试250天线,是2011年7月后的第一次.类似走势,在中金再生0773.HK、旭光(0067.HK)身上亦有迹可寻.

有人玩追赶羊群的游戏,但也有人选择玩寻宝游戏,可能空手而回,也可能搵到沧海遗珠.基金经理在记者会上说,现时较看好内房、水泥、航运及消费股.内房及消费股走势疲弱,水泥及航运是中资残股,为何要买?芬佬话,中国短期不会再推新政调控,对内房有支持.环球经济逐渐改善有利航运股.中国推基建有利水泥股……认真便输了.环球经济改善是真是假,欧美圣诞订单急增,乃因年初太悲观,现时落的都是急单,昙花一现的可能性极高,但此际航运股有得炒.(B02)

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英镑兑日圆获利空间大 /苏子

英镑兑日圆昨天欧洲市所造的高位刚好触及上月19日的128.83高位,以及本月5日的127.81高位所形成的短期下降阻力线.由于英镑兑日圆的日线CCI指标亦已升回正方水平,反映汇价的走势已全面转好.如稍后汇价突破上述的下降阻力线后,日线CCI指标亦成功升至正100阻力以上,预料英镑兑日圆将可更上层楼,并有力挑战甚至突破上月19日所造的128.83高位,随后朝着130心理关口迈进.

留意英镑兑日圆上升的同时,美元兑日圆会否一同上升,若出现此情况,将反映日圆本身的走势已进入明显的弱势阶段中运行,预料届时英镑兑日圆的升势将可明显跑赢英镑兑美元.故有意买入英镑的投资者,届时可选择英镑兑日圆,有较大获利空间.昨天美元兑日圆所造的78.93高位,已经略破20天SMA的78.78阻力,如昨晚美元兑日圆可以继续造好,并挑战甚至突破上月16日所造的79.21高位阻力,相信日圆汇价在主要货币交叉盘走势中将显着转弱,故除英镑兑日圆外,预料澳元兑日圆及欧罗兑日圆亦会有较出色的表现.

澳元兑纽元成功止跌回升则意味着澳元兑主要货币交叉盘走势,以及兑美元亦可结束早前的大弱势.若澳元汇价稍后可以如预期般全面转强,相信与其有较高关连性的港股亦有望出现一个较为明显的上升趋势市,预料稍后恒指上试21,760点高位将指日可待,至于澳元兑美元相信亦可挑战1.047/1.052阻力区.(B08)