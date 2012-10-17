〔港报财经评论〕港汇走势强,市场轮流炒--经济日报10月17日

港汇走势强,市场轮流炒 /林瑞芬

游资总是闲不住,内房股因上周销情佳藉口砌高,个别香港地产股因开盘潮至而涨,汇丰(0005.HK)亦创52周新高,资金未流走,乐于轮流炒.恒指昨收报21,207,升58点.国指收报10,367,跌7点,大市成交额约486亿港元.轮流炒现象启示,股指再升空间或有限,但放缓涨势未平.综观外围,A股级级要争持,上证2,000争持反弹后,现再近2,100水平争持,无牛气.惟美股呈待变,标普500指数回近升轨,止跌若回升,港股反覆涨或走一段路.加上港汇强,昨港元兑美元触及2010年11月来高位7.7504港元,这令看淡的投资者难下手.因此频换马炒作等消息等突破,恒指坚守20,500,国指守10,000.恒指反覆探高位21,400-21,700,国指约10,500及10,800.

说回蓝筹,汇丰(0005.HK)受美国银行近季绩显示按揭业改善,昨涨见52周新高,利好,收75.2港元,顺势处上升通道挑战77.5港元.中银香港(2388.HK)昨虽有起跌,但就有高盛挺身而出发报告指出,该股自8月公布中期业绩以来,已跑输港银及跑输恒指8%,这主因是部分投资者过分担忧人民币业务净息差收窄.惟高盛预计,受到资产组合转变的推动,其人民币净息差将保持上升.今年上半年该行人民币存贷比低至32%,上述转变可带来超过100点子的收益,高盛认为足以抵销资金成本上升压力.高盛估于本月25日公布第三季计拨备前盈利将达61.5亿港元,分别按季增长2%,及按年增长25%,对股价或有提振作用,目标上望30港元,昨收24.1港元.

本月6号曾推介内房股调整要买,上周偏软后昨终借到消息炒,据中指院资料显示,在10月8日至10月14日一周内,监测的40个重点城市中,半数城市同比增长.老实讲,这消息不算太振奋,个个星期,个个月都有售楼数据公布,今周畅旺,或下周又静.实质上,房调政策还未能放松,只能借下数据来炒,买卖内房股要百倍耐性,急涨不同人斗勇.相反,回落收集些等涨套利炒上落.中资股过去一个月规律而言,劲弹都可以炒到一、两日,之前建议留意上车的保利置业(0119.HK)及远洋地产(3377.HK),维持看法短线或上试4.5港元及4.8港元,昨分别收报4.39港元及4.66港元,分别涨6.8%及4.5%,今日或炒作完成,看位快闪再等下转.(012)

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H股大多盈警,憧憬业绩见底 /余少文

国企指数五连升后终于断缆,由于”十八大”在11月上旬才召开,市场焦点料会先放在即将公布业绩的H股身上,但发出业绩预告的10%主板H股中,只有两只是盈喜股,似乎H股第三季业绩难有憧憬,但希望可以见底.中国内地股市继续整固待变,国企指数连升五日后,昨日下跌7点,收10,367点,成交额略为回升至122亿港元,主板H股升跌各半,表现最好是发出盈喜及连升的海信科龙(0921.HK).至于红筹指数升47点或1.2%,收4,112点,内房和能源股成为领涨板块.不过,近日沽空数字显示,建设银行(0939.HK)和工商银行(1398.HK)的沽空额偏高,前者过去三日沽空额合计达14亿港元,后者三日合计7.6亿港元.虽然沽空额急增,不代表后市必定向淡,因为可以涉及对冲等行为.但悲观而言如是大户在累积淡仓,建行和工行随时急跌,将拖累其他内银股及大市.乐观则是看淡的投资者一旦被挟淡仓,则看淡的投资者回补空仓下或会令股价以及大市升势更急,股民宜留意.

内银股下周开始派发第三季成绩表,市场普遍预期首三季会有双位数增长,而粗略统计已发业绩预告主板H股中,当中包括在8月披露上半年业绩时已简单公布首三季业绩预告的股份,连同近日公布详细盈亏数字的预告公司,已有15只发出业绩预告,可惜只有科龙和华电国际(1071.HK)是盈喜股,其他都是盈警股,情况跟首季和上半年预告情况差不多,盈警股占大多数.盈警股中竟然有8只料录得亏损,包括三只钢铁股和两集航运股,反映行业处于极度低迷,尤其鞍钢股份(0347.HK)首三季亏损额料高达31.7亿元人民币,当中第三季更蚀约12亿元人民币.其次首三季亏损最多是中兴通讯(0763.HK)的17.5亿元人民币,但中兴管理层表示全年可录得盈利,故亏损可能只是个别事件,跟钢铁和航运业整个行业低沉不同.

至于鞍钢、马钢(0323.HK)、中国铝业(2600.HK)等亏损都涉及产品价格下跌,而钢铁、铝、航运等都跟经济息息相关,反映中国内地及环球经济今年首三季下滑或低迷,才令相关行业出现业绩下滑.相信经济下滑是大部分中资股业绩欠佳原因,由于中国内地第三季GDP继续放缓,故对大部分上市公司第三季业绩并不寄予期望,但内银股应可保持双位数增长表现,电力股则可保持上半年业绩强势反弹.(010)