〔港报财经评论〕港汇走势强,市场轮流炒--经济日报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
港汇走势强,市场轮流炒 /林瑞芬
游资总是闲不住,内房股因上周销情佳藉口砌高,个别香港地产股因开盘潮至而涨,汇丰(0005.HK)亦创52周新高,资金未流走,乐于轮流炒.恒指昨收报21,207,升58点.国指收报10,367,跌7点,大市成交额约486亿港元.轮流炒现象启示,股指再升空间或有限,但放缓涨势未平.综观外围,A股级级要争持,上证2,000争持反弹后,现再近2,100水平争持,无牛气.惟美股呈待变,标普500指数回近升轨,止跌若回升,港股反覆涨或走一段路.加上港汇强,昨港元兑美元触及2010年11月来高位7.7504港元,这令看淡的投资者难下手.因此频换马炒作等消息等突破,恒指坚守20,500,国指守10,000.恒指反覆探高位21,400-21,700,国指约10,500及10,800.
说回蓝筹,汇丰(0005.HK)受美国银行近季绩显示按揭业改善,昨涨见52周新高,利好,收75.2港元,顺势处上升通道挑战77.5港元.中银香港(2388.HK)昨虽有起跌,但就有高盛挺身而出发报告指出,该股自8月公布中期业绩以来,已跑输港银及跑输恒指8%,这主因是部分投资者过分担忧人民币业务净息差收窄.惟高盛预计,受到资产组合转变的推动,其人民币净息差将保持上升.今年上半年该行人民币存贷比低至32%,上述转变可带来超过100点子的收益,高盛认为足以抵销资金成本上升压力.高盛估于本月25日公布第三季计拨备前盈利将达61.5亿港元,分别按季增长2%,及按年增长25%,对股价或有提振作用,目标上望30港元,昨收24.1港元.
本月6号曾推介内房股调整要买,上周偏软后昨终借到消息炒,据中指院资料显示,在10月8日至10月14日一周内,监测的40个重点城市中,半数城市同比增长.老实讲,这消息不算太振奋,个个星期,个个月都有售楼数据公布,今周畅旺,或下周又静.实质上,房调政策还未能放松,只能借下数据来炒,买卖内房股要百倍耐性,急涨不同人斗勇.相反,回落收集些等涨套利炒上落.中资股过去一个月规律而言,劲弹都可以炒到一、两日,之前建议留意上车的保利置业(0119.HK)及远洋地产(3377.HK),维持看法短线或上试4.5港元及4.8港元,昨分别收报4.39港元及4.66港元,分别涨6.8%及4.5%,今日或炒作完成,看位快闪再等下转.(012)
=====================================================================================================
H股大多盈警,憧憬业绩见底 /余少文
国企指数五连升后终于断缆,由于”十八大”在11月上旬才召开,市场焦点料会先放在即将公布业绩的H股身上,但发出业绩预告的10%主板H股中,只有两只是盈喜股,似乎H股第三季业绩难有憧憬,但希望可以见底.中国内地股市继续整固待变,国企指数连升五日后,昨日下跌7点,收10,367点,成交额略为回升至122亿港元,主板H股升跌各半,表现最好是发出盈喜及连升的海信科龙(0921.HK).至于红筹指数升47点或1.2%,收4,112点,内房和能源股成为领涨板块.不过,近日沽空数字显示,建设银行(0939.HK)和工商银行(1398.HK)的沽空额偏高,前者过去三日沽空额合计达14亿港元,后者三日合计7.6亿港元.虽然沽空额急增,不代表后市必定向淡,因为可以涉及对冲等行为.但悲观而言如是大户在累积淡仓,建行和工行随时急跌,将拖累其他内银股及大市.乐观则是看淡的投资者一旦被挟淡仓,则看淡的投资者回补空仓下或会令股价以及大市升势更急,股民宜留意.
内银股下周开始派发第三季成绩表,市场普遍预期首三季会有双位数增长,而粗略统计已发业绩预告主板H股中,当中包括在8月披露上半年业绩时已简单公布首三季业绩预告的股份,连同近日公布详细盈亏数字的预告公司,已有15只发出业绩预告,可惜只有科龙和华电国际(1071.HK)是盈喜股,其他都是盈警股,情况跟首季和上半年预告情况差不多,盈警股占大多数.盈警股中竟然有8只料录得亏损,包括三只钢铁股和两集航运股,反映行业处于极度低迷,尤其鞍钢股份(0347.HK)首三季亏损额料高达31.7亿元人民币,当中第三季更蚀约12亿元人民币.其次首三季亏损最多是中兴通讯(0763.HK)的17.5亿元人民币,但中兴管理层表示全年可录得盈利,故亏损可能只是个别事件,跟钢铁和航运业整个行业低沉不同.
至于鞍钢、马钢(0323.HK)、中国铝业(2600.HK)等亏损都涉及产品价格下跌,而钢铁、铝、航运等都跟经济息息相关,反映中国内地及环球经济今年首三季下滑或低迷,才令相关行业出现业绩下滑.相信经济下滑是大部分中资股业绩欠佳原因,由于中国内地第三季GDP继续放缓,故对大部分上市公司第三季业绩并不寄予期望,但内银股应可保持双位数增长表现,电力股则可保持上半年业绩强势反弹.(010)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。