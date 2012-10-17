〔港报社评〕中央求稳,炒人币升值恐落空--经济日报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
人民币近日再现升势,是否展开新一波升浪备受关注.惟外界在今年中曾炒作人币贬值,终失望而回;今次升值预期,很可能亦只是一厢情愿,因在环球经济仍未稳定下,中国汇率政策首务维稳,主轴仍是不升不贬,助稳经济.
人币升值预期再抬头,原因应有二.一是中国9月份出口增长胜预期；二是美国总统大选临近，奥巴马与罗姆尼均大打中国牌，令北京加快升值纾政治压力。但人币会否进入新升值周期,外界更应观察两大因素,就是市场动力与中央的政策考量.
其一,人币有否续升的市场动力,须看外贸与资金流.上月中国出口好转主要受急单刺激,惟急单期过后,外贸形势仍严峻,如欧洲未走出欧债危机与衰退阴影,明年美国又可能坠入财政悬崖要大削政府开支,加上新兴国经济受发达国拖累日趋明显,令中国出口难持续改善.
另一方面,美国联储局上月中推第三轮量宽后,近期亚洲货币纷趋升,市场关注第三轮量宽会否催使热钱再涌新兴市场.惟第二轮量宽不但未见热钱涌向亚洲包括中国,反见欧美热钱回朝,在目前亚洲经济增长明显放慢,缺乏炒作议题下,热钱会否蜂拥入中国,实在言之尚早.
其二,政策考量方面,中央认为人币不升不贬,最符合中国所需及利益,自今年初中国经济明显受外围不景拖累后,人币升势明显煞停,转趋窄幅横行,今年中热钱流出中国推高人币贬值预期,中央坚拒贬值,以免被国际社会指摘带头打汇率战,引发贸易纠纷;现在市场转炒人币升值,中央亦不会让人币急升打击出口.
短期来看,人币或许因应美国下月大选而出现小幅反弹,但选举过后,影响人币的关键始终是市场动力与中央的政策考量.环球经济下行压力仍巨大,中国汇率政策仍将延续过去10个月来既不愿升值、也不会贬值的取向,并可能在未来大半年继续维稳,以待外围经济重拾动力.此一如人币汇价在08年金融海啸后般,有长达一年半时间横行.
中央固有人币国际化的鸿图,此需强势人币汇价配合,故人币中长期仍看升,但经济前景欠明朗,中央亦不得不暂采不升不贬步伐.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。