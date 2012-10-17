〔港报社评〕政府缺乏土地建屋说法,是否可信?--明报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
政府一直说缺乏土地建屋,需要以征收土地、填海等方式增加土地储备,但是发展局长陈茂波说过政府有2100公顷闲置土地.政府要清楚说明或解释,使公众知道土地储备和政府是否善用土地.
边境约半年前开放,共释出超过2000公顷土地.不过,按政府的规划,边境这大片土地,市区居民无缘迁入,因为扣除绿化保育地带后,边境可建屋土地只有110公顷,而且全部用作乡村式发展,即是只供原居民建丁屋,当局预期全区仅2.4万人口;东北新市镇原规划167公顷土地建屋,容纳约13万人,因为密度太低,政府已经备受批评;边境2000公顷却只住2.4万人?
据城规会资料纪录,当初原居民要求政府开放禁区后扩大“乡村式发展”土地,即增加丁屋用地,声称是要顾及原居民的自住需求,目前单就沙头角村落的情,不少原居民发展“地产”是真,自住是假,不但深化和扩大了原居民与其他香港居民的矛盾,开放之后的土地未得到最有效使用,政府则实际参与了整个不公平和不公义的操作.
政府除了缺乏长远规划,连基本做法也显得拉牛上树.“明报”近日报道3个政府宿舍荒废的情况.3处宿舍,都坐落市区优质地段,政府既不拆卸重建,也不改建作其他居住用途,许多人却无处安居,个中呈现的巨大反差,使人气愤.
香港许多市民饱受置业安居困扰,对于政府是否善用土地,会倍加关注.就边境土地使用和3 处政府宿舍荒废所暴露问题,政府有责任提供清楚说明或解释.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。