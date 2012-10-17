〔港报社评〕政府缺乏土地建屋说法,是否可信?--明报10月17日

政府一直说缺乏土地建屋,需要以征收土地、填海等方式增加土地储备,但是发展局长陈茂波说过政府有2100公顷闲置土地.政府要清楚说明或解释,使公众知道土地储备和政府是否善用土地.

边境约半年前开放,共释出超过2000公顷土地.不过,按政府的规划,边境这大片土地,市区居民无缘迁入,因为扣除绿化保育地带后,边境可建屋土地只有110公顷,而且全部用作乡村式发展,即是只供原居民建丁屋,当局预期全区仅2.4万人口;东北新市镇原规划167公顷土地建屋,容纳约13万人,因为密度太低,政府已经备受批评;边境2000公顷却只住2.4万人?

据城规会资料纪录,当初原居民要求政府开放禁区后扩大“乡村式发展”土地,即增加丁屋用地,声称是要顾及原居民的自住需求,目前单就沙头角村落的情,不少原居民发展“地产”是真,自住是假,不但深化和扩大了原居民与其他香港居民的矛盾,开放之后的土地未得到最有效使用,政府则实际参与了整个不公平和不公义的操作.

政府除了缺乏长远规划,连基本做法也显得拉牛上树.“明报”近日报道3个政府宿舍荒废的情况.3处宿舍,都坐落市区优质地段,政府既不拆卸重建,也不改建作其他居住用途,许多人却无处安居,个中呈现的巨大反差,使人气愤.

香港许多市民饱受置业安居困扰,对于政府是否善用土地,会倍加关注.就边境土地使用和3 处政府宿舍荒废所暴露问题,政府有责任提供清楚说明或解释.(A04)