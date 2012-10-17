〔港报社评〕尊重选举结果,维护议会正常运作--文汇报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
立法会各事务委员会昨日选举正副主席,在18个委员会中,15个都是按协调结果进行,建制派与反对派只是在3个委员会无法达成共识,按议会的选举程序选出.有反对派议员批评建制派“霸晒”所有正副主席,这既不符合事实,也对立法会游戏规则缺乏应有的尊重.有议员将会动议阻止“拉布”行为,这是一个合理建议.
既然是按照协调和选举程序选出各事务委员会正副主席,所有议员都应该尊重选举结果.反对派批评建制派在选举中“霸道”,有输打赢要之嫌,违反应有的民主胸襟.
政制事务委员会正副主席之位,建制派和反对派竞争激烈,结果刘慧卿先后输给谭耀宗和谢伟俊.遗憾的是刘慧卿对投票结果相当不满,竟然指责建制派“霸晒”所有主席,这显示刘慧卿缺乏应有的民主风度.
建制派和反对派竞争焦点的司法及法律事务委员会,建制派梁美芬以19票击败13票的反对派郭荣铿.由于该委员会主席一直被视为公民党的囊中物,公民党失掉“世袭”位置后,联同民主党及其他反对派议员,以更改会议时间为藉口,群起向梁美芬发难,这种做法也实在难看.
民建联的叶国谦周五将会动议,修改财委会会议规则,阻止议员不断提动议“拉布”.上届立法会少数议员无休止、无聊的“拉布”行为,浪费议会宝贵时间和大量公帑,耽误许多民生议案,并破坏立法会的公众形象.全世界的议会都有“拉布”空间和条款,香港立法会的议事规则未有“剪布”的条款,有必要引入,以维护议会正常运作.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。