〔港报社评〕尊重选举结果,维护议会正常运作--文汇报10月17日

立法会各事务委员会昨日选举正副主席,在18个委员会中,15个都是按协调结果进行,建制派与反对派只是在3个委员会无法达成共识,按议会的选举程序选出.有反对派议员批评建制派“霸晒”所有正副主席,这既不符合事实,也对立法会游戏规则缺乏应有的尊重.有议员将会动议阻止“拉布”行为,这是一个合理建议.

既然是按照协调和选举程序选出各事务委员会正副主席,所有议员都应该尊重选举结果.反对派批评建制派在选举中“霸道”,有输打赢要之嫌,违反应有的民主胸襟.

政制事务委员会正副主席之位,建制派和反对派竞争激烈,结果刘慧卿先后输给谭耀宗和谢伟俊.遗憾的是刘慧卿对投票结果相当不满,竟然指责建制派“霸晒”所有主席,这显示刘慧卿缺乏应有的民主风度.

建制派和反对派竞争焦点的司法及法律事务委员会,建制派梁美芬以19票击败13票的反对派郭荣铿.由于该委员会主席一直被视为公民党的囊中物,公民党失掉“世袭”位置后,联同民主党及其他反对派议员,以更改会议时间为藉口,群起向梁美芬发难,这种做法也实在难看.

民建联的叶国谦周五将会动议,修改财委会会议规则,阻止议员不断提动议“拉布”.上届立法会少数议员无休止、无聊的“拉布”行为,浪费议会宝贵时间和大量公帑,耽误许多民生议案,并破坏立法会的公众形象.全世界的议会都有“拉布”空间和条款,香港立法会的议事规则未有“剪布”的条款,有必要引入,以维护议会正常运作.(A04)