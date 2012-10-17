〔港报社评〕家长"外判"英语教学要得法--星岛日报10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
幼儿教育及服务联会调查发现,有为子女报读校外英语课程的受访者中,近半是希望藉此帮助子女完成功课,有的则是希望增加日后获名校青睐的机会.幼儿教育专家则指出迷信英语补习,未必能够达致家长期望的效用,不得其法时可能弄巧反拙.
英语是世界通用语言,而且香港面对内地人才竞争,要维持英语优势.种种原因,促成香港英语教育备受重视.家长希望子女早日养成以英语学习和沟通的能力,并没有错,关键在于采用的方法是否正确,选择的课程是否合适.
有些英语证书课程过分侧重考试要求,不一定激发到学生对英语的兴趣;有家长为子女编排过分密集的校外兴趣课程;这些做法反而可能令子女对英语产生抗拒.
更重要的是家长本身对英语学习的心态.部分家长把培养子女英语兴趣视为一种任务,全部委托给英语活动兴趣班、补习社、外佣和影音教材去完成,忽略了自己可以担任事半功倍的角色.
亲子活动是发展子女兴趣的重要途径.教育水平高的家长,有能力担任子女的英语启蒙老师,不必倚赖昂贵的影音教材和课程活动.简单如识字卡,已经能够与子女玩个不亦乐乎,又可以借些最简单的英文书回家开心讲故事,从中培养子女对英语的兴趣.就算自己能力不足,也要拣选适合的活动,自己亦可尝试同步学习,为子女提供动力.
当小朋友在亲子活动中领略的是打机的乐趣,发觉学英语是家长不感兴趣又要求完成的苦差,家长要靠外在力量来扭转子女对英语的消极态度,难免事倍功半.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。