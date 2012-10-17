〔港报社评〕家长"外判"英语教学要得法--星岛日报10月17日

幼儿教育及服务联会调查发现,有为子女报读校外英语课程的受访者中,近半是希望藉此帮助子女完成功课,有的则是希望增加日后获名校青睐的机会.幼儿教育专家则指出迷信英语补习,未必能够达致家长期望的效用,不得其法时可能弄巧反拙.

英语是世界通用语言,而且香港面对内地人才竞争,要维持英语优势.种种原因,促成香港英语教育备受重视.家长希望子女早日养成以英语学习和沟通的能力,并没有错,关键在于采用的方法是否正确,选择的课程是否合适.

有些英语证书课程过分侧重考试要求,不一定激发到学生对英语的兴趣;有家长为子女编排过分密集的校外兴趣课程;这些做法反而可能令子女对英语产生抗拒.

更重要的是家长本身对英语学习的心态.部分家长把培养子女英语兴趣视为一种任务,全部委托给英语活动兴趣班、补习社、外佣和影音教材去完成,忽略了自己可以担任事半功倍的角色.

亲子活动是发展子女兴趣的重要途径.教育水平高的家长,有能力担任子女的英语启蒙老师,不必倚赖昂贵的影音教材和课程活动.简单如识字卡,已经能够与子女玩个不亦乐乎,又可以借些最简单的英文书回家开心讲故事,从中培养子女对英语的兴趣.就算自己能力不足,也要拣选适合的活动,自己亦可尝试同步学习,为子女提供动力.

当小朋友在亲子活动中领略的是打机的乐趣,发觉学英语是家长不感兴趣又要求完成的苦差,家长要靠外在力量来扭转子女对英语的消极态度,难免事倍功半.(A06)