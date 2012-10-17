《香港重要政经日程》--10月17日-10月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月17日(周三)
--11:00 香港特首梁振英出席立法会会议阐释其管治理念.
--15:00 中国东方实业(0009.HK)特别股东大会.
--15:00 金山软件(3888.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 证监会主席记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月18日(周四)
-- 公布7-9月失业率.
-- 新利控股(1240.HK)首日挂牌.
-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.
-- UDL控股(0620.HK)公布全年业绩.
--09:30 中信银行(0998.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 亚太卫星(1135.HK)特别股东大会.
--10:00 合和基建(0737.HK)周年股东大会.
--10:00 中石化仪征化纤(1033.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.
--11:00 安利时投资(0339.HK)特别股东大会.
--15:00 东星能源(0668.HK)股东特别大会.
--16:30 中国绿色(0904.HK)周年股东大会.
10月19日(周五)
--09:30 康健国际(3886.HK)特别股东大会.
--10:00 中国制药(1093.HK)股东特别大会.
--10:00 湖南有色2626.HK在中国举行股东特别大会.
--10:00 世界华文媒体(0685.HK)特别股东大会.
--10:00 天山发展控股(2118.HK)股东特别大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)特别股东大会.
--15:00 西伯利亚矿业(1142.HK)股东特别大会.
10月22日(周一)
-- 公布9月份消费物价指数.
-- 中国移动(0941.HK)公布第三季业绩.
-- 南车时代电气(3898.HK)公布第三季业绩.
-- 先施(0244.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 海南美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 科诺威德(1206.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 汉传媒(0491.HK)股东周年大会.
--15:00 国电科环(1296.HK)在中国举行股东特别大会.
10月23日(周二)
-- 重阳节假期休市.
-- 中煤能源(1898.HK)公布第三季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布第三季业绩.
--14:00 新焦点(0360.HK)在中国举行股东特别大会.
*10月24日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市.
-- 鞍钢股份(0347.HK)公布第三季业绩.
-- 安徽海螺水泥股份(0914.HK)公布第三季业绩.
-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳钼业(3993.HK)公布第三季业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布第三季业绩.
-- 积华生物医药(2327.HK)公布中期业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。