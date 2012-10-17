〔中港个股〕中国人寿预计今年首九个月净利同比下降55%左右

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港10月17日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周三称,预计今年首九个月净利同比下降55%左右,因资本市场持续低位运行,导致投资收益率下降和资产减值损失增加.
去年1-9月,中国人寿录得净利167.17亿元人民币,每股盈利0.59元.
其H股今天收跌1.71%,报23港元;A股则跌3.97%,报17.68元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。