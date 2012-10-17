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货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 17:15 BJT

〔中港个股〕中国人寿预计今年首九个月净利同比下降55%左右

路透香港10月17日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周三称,预计今年首九个月净利同比下降55%左右,因资本市场持续低位运行,导致投资收益率下降和资产减值损失增加.

去年1-9月,中国人寿录得净利167.17亿元人民币,每股盈利0.59元.

其H股今天收跌1.71%,报23港元;A股则跌3.97%,报17.68元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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