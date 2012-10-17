〔基金观点〕邓普顿料中国未来10年维持高单位数经济增长,现为投资A股好时机

路透香港10月17日电---富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)投资公司周三称,预计中国未来10年可维持高单位数的经济增速,并相信现时为投资A股的好时机.

邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思(Mark Mobius)在记者会上称,相信A股将有好表现,因为A股市场新股上市数量减少,对二级市场资金分流压力下降;此外,政府愿意提高新上市股份质量,而银行存款利息低将吸引资金重投股市,这些因素均对市场带来支持.

"现在是进入A股市场的好时机,因为没有一个股市会永远跑输其他市场."他说,虽然今年以来中国沪综指.SSEC跑输环球股市,但A股指数并非投资A股的最佳指标,因为指数偏重于银行等权重股.而该行看好消费行业如汽车、白酒等.

麦朴思称,预计中国经济于未来10年可保持每年7-8%的增长率.由于经济处于过渡期,加上环球经济状况仍然不明朗,期间可能出现波动,但整体而言上述增长水平应可持续.中国的增长速度可能有所放缓,但其增长正慢慢减少依赖出口及投资,这应是投资者乐见的现象.

此外,人口结构亦是邓普顿继续看好中国经济的另一个原因.相对已发展国家而言,其劳动力仍然十分具竞争力.再者,政府仍可推行大量改革以提高生产效率,例如降低营业税、将更多国有企业私有化、进一步开放利率市场以利于中小企业发展,以及改革户口制度以优化劳动力资源分配等.

邓普顿资产管理执行副总裁周国刚称,预期中国今年能够实现国内生产总值(GDP)至少7.5%的增长率,因此在今年余下时间没有减息的逼切性,但政府在未来两个月有机会下调存款准备金率,为市场注入流动性.

监于看好A股表现以及因应投资者需求,富兰克林邓普顿将推出新的中国基金--中国机会基金,预计11月底成立.于正常情况下,该基金至少70%总资产净值投放于中国A股股票证券.(完)