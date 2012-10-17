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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 18:55 BJT

〔香港房地产〕嘉华与信和财团以约17亿港元投得西铁朗屏站发展项目

路透香港10月17日电---港铁(0066.HK)旗下朗屏物业发展有限公司周三称,于新界元朗区的西铁朗屏站物业发展项目,由嘉华国际(0173.HK)和信和置业(0083.HK)合组的财团以17.08亿港元夺得.

该项目的地段面积约9,900平方米,住宅楼面面积为48,675平方米;将提供不少于832个住宅单位,当中约75%单位的实用面积每个将不多于50平方米.

该项目此前接获八份标书,其他入标者尚有长实(0001.HK)、新世界发展(0017.HK)、恒基地产(0012.HK)、会德丰(0020.HK)、新鸿基地产(0016.HK)等等.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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