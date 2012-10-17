〔香港房地产〕嘉华与信和财团以约17亿港元投得西铁朗屏站发展项目

路透香港10月17日电---港铁(0066.HK)旗下朗屏物业发展有限公司周三称,于新界元朗区的西铁朗屏站物业发展项目,由嘉华国际(0173.HK)和信和置业(0083.HK)合组的财团以17.08亿港元夺得.