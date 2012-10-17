〔香港房地产〕嘉华与信和财团以约17亿港元投得西铁朗屏站发展项目

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月17日电---港铁(0066.HK)旗下朗屏物业发展有限公司周三称,于新界元朗区的西铁朗屏站物业发展项目,由嘉华国际(0173.HK)和信和置业(0083.HK)合组的财团以17.08亿港元夺得.
该项目的地段面积约9,900平方米,住宅楼面面积为48,675平方米;将提供不少于832个住宅单位,当中约75%单位的实用面积每个将不多于50平方米.
该项目此前接获八份标书,其他入标者尚有长实(0001.HK)、新世界发展(0017.HK)、恒基地产(0012.HK)、会德丰(0020.HK)、新鸿基地产(0016.HK)等等.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。