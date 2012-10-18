《香港报摘》--经济日报10月18日

* 要闻版头条:

--香港行政长官梁振英昨日指,香港有四大深层次问题:房屋、贫穷、老年、环境.他称,楼价和租金持续上升,与市民负担能力已经脱节,短期措施是稳定楼市,不排除短期内再"出招";中期是加大供应,长期是改善港人住房质素.

* 其他:

--内地第三季国内生产总值(GDP)公布前,总理温家宝透露第三季经济形势比较好,市场借势偷步炒中国经济提早见底,恒指.HSI及国指.HSCE昨在外围造好下见技术突破,资金追逐中资股.瑞信认为最坏时间可能已过,国指合理值为12,000点.

---正积极准备澳洲磁铁矿首条生产线投产工作的中信泰富(0267.HK),昨透露有意向母公司中信集团出售中信国际电讯(1883.HK),以专注核心业务发展.市场估计,中信泰富出售中信电讯持股可套现约20亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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