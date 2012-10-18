《香港报摘》--经济日报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 要闻版头条:
--香港行政长官梁振英昨日指,香港有四大深层次问题:房屋、贫穷、老年、环境.他称,楼价和租金持续上升,与市民负担能力已经脱节,短期措施是稳定楼市,不排除短期内再"出招";中期是加大供应,长期是改善港人住房质素.
* 其他:
--内地第三季国内生产总值(GDP)公布前,总理温家宝透露第三季经济形势比较好,市场借势偷步炒中国经济提早见底,恒指.HSI及国指.HSCE昨在外围造好下见技术突破,资金追逐中资股.瑞信认为最坏时间可能已过,国指合理值为12,000点.
---正积极准备澳洲磁铁矿首条生产线投产工作的中信泰富(0267.HK),昨透露有意向母公司中信集团出售中信国际电讯(1883.HK),以专注核心业务发展.市场估计,中信泰富出售中信电讯持股可套现约20亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9