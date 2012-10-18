《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透香港10月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7511港元HKD=) 美股道琼工业指数.HSI周三收高5.22点或0.04%,报13,557点.此前美国房屋开工年率触及四年高位,但国际商业机器(IBM)(IBM.N)公 布的季度营收疲弱,限制了道指升幅. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 208.260 0.91 19272 16.142 0.89 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.600 4.41 79458 3.597 2.46 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.850 -0.57 234662 83.479 0.22 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.010 -5.72 160785 22.225 -3.37 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 140.260 1.26 81979 10.872 0.11 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.830 3.07 31780 8.125 0.69 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.640 0.73 185322 76.953 0.53 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.680 2.12 30567 4.781 1.08 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.240 -0.17 208379 13.363 0.47 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.450 1.11 268638 12.751 1.84 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.740 0.34 15313 5.763 -0.30 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.440 0.91 4285 3.789 1.03 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.110 1.54 2215 1.326 -49.76 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.920 0.52 23218 0.298 -0.79 (完) --整理 李珊珊
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9