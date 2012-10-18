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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月18日

路透香港10月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7511港元HKD=)

  美股道琼工业指数.HSI周三收高5.22点或0.04%,报13,557点.此前美国房屋开工年率触及四年高位,但国际商业机器(IBM)(IBM.N)公
布的季度营收疲弱,限制了道指升幅. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  208.260    0.91      19272            16.142       0.89
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.600    4.41      79458             3.597       2.46
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.850   -0.57     234662            83.479       0.22
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.010   -5.72     160785            22.225      -3.37
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  140.260    1.26      81979            10.872       0.11
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.830    3.07      31780             8.125       0.69
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.640    0.73     185322            76.953       0.53
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   61.680    2.12      30567             4.781       1.08
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.240   -0.17     208379            13.363       0.47
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.450    1.11     268638            12.751       1.84
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.740    0.34      15313             5.763      -0.30
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.440    0.91       4285             3.789       1.03
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.110    1.54       2215             1.326     -49.76
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.920    0.52      23218             0.298      -0.79  (完)

  --整理 李珊珊

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