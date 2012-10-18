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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:36 BJT

《香港报摘》--信报10月18日

* 要闻版头条:

--香港忽然出现地荒,政府数据原指全港约2,100公顷住宅地空置,但昨天则澄清扣除乡村式发展和不能发展的住宅地后,仅余391.5公顷,部分更因为不同原因最终也不能兴建住宅.业界人士预计,未来土地供应严重短缺,楼价更难下跌,必须以填海和提高地积比率等增加可发展土地.

* 其他:

--A股长时间表现积弱,令拥有大量投资收益的中国人寿(2628.HK)(601628.SS)持有大量"蟹货(指套牢)",最终导致须发布盈警,仅第三季可能亏损超过20亿元人民币,为自2007年在A股上市以来首个季度"见红".

--首只双币股嘉实MSCI中国A股ETF(3118.HK)(83118.HK)的RQFII(人民币合格境外机构投资者)认购额度已达九成,嘉实业务发展部区域主官蔡美德表示,计划申请加额30亿元人民币.

--市场消息指出,目前持有近2,000万方米土储的山东鲁能集团,计划把旗下地产项目全数转让给保利集团,涉及金额超过100亿元人民币.市场人士估计,财力雄厚的保利地产(600048.SS)"接收"项目的机会较大,惟不排除香港上市的姊妹公司保利置业(0119.HK)亦有望从中分一杯羹.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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