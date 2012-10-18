《香港报摘》--信报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 要闻版头条:
--香港忽然出现地荒,政府数据原指全港约2,100公顷住宅地空置,但昨天则澄清扣除乡村式发展和不能发展的住宅地后,仅余391.5公顷,部分更因为不同原因最终也不能兴建住宅.业界人士预计,未来土地供应严重短缺,楼价更难下跌,必须以填海和提高地积比率等增加可发展土地.
* 其他:
--A股长时间表现积弱,令拥有大量投资收益的中国人寿(2628.HK)(601628.SS)持有大量"蟹货(指套牢)",最终导致须发布盈警,仅第三季可能亏损超过20亿元人民币,为自2007年在A股上市以来首个季度"见红".
--首只双币股嘉实MSCI中国A股ETF(3118.HK)(83118.HK)的RQFII(人民币合格境外机构投资者)认购额度已达九成,嘉实业务发展部区域主官蔡美德表示,计划申请加额30亿元人民币.
--市场消息指出,目前持有近2,000万方米土储的山东鲁能集团,计划把旗下地产项目全数转让给保利集团,涉及金额超过100亿元人民币.市场人士估计,财力雄厚的保利地产(600048.SS)"接收"项目的机会较大,惟不排除香港上市的姊妹公司保利置业(0119.HK)亦有望从中分一杯羹.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9