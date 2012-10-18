《香港报摘》--其他报纸重要消息10月18日

* 明报:

--中国人寿保险(海外)副董事长兼总裁刘廷安表示,其代理人团队三年内会由现在的1,500人,倍增至3,000人,按代理人数目计算,届时将晋升全港前五大人寿保险.

--据悉,海通国际(0665.HK)旗下海通资产管理(香港)已获中国证监会批出QFII(合格境外机构投资者)资格,并已向外管局申请3亿美元投资额度,将利用该额度在香港发行投资A股市场的基金产品.

* 星岛日报:

--市场质疑上市公司以"国家机密"为由回避披露责任.证监会主席方正表示,强调证监将就此与内地部门沟通,探讨能否厘清"国家机密"定义.他说证监尊重"国家机密"的原则,惟不容企业滥用.

--复星医药(600196.SS)董事长兼执董陈启宇表示,冀以投资及收购加强研发能力,并整合到自身的制药业务,为技术及生产线作互补,以及扩阔产品种类.

* 苹果日报:

--金融管理局前总裁任志刚认为,当市场出现不完美情况,如寡头或垄断时,政府角色便要留意是否有不符合大众利益事情,在维护大众利益前题下政府才应参与市场.

* 东方日报:

--信置(0083.HK)多年来与不同财团合作发展项目,与嘉华国际(0173.HK)近年齐伙拍投地,约五年投得七个项目.单是过去五年两家公司合作及联同其他财团投得的项目,总地价逾270亿港元.

--中国远洋(1919.HK)副董事长马泽华表示,为抵抗全球航运行业的低迷期,中国远洋将进一步加强与中海集运(2866.HK)的合作,计划寻求与中海集运合作经营国际集装箱航线.

* 文汇报:

--信银国际宣布委任张小卫任该行董事兼行政总裁,接替在今年8月宣布退休计划的陈许多琳.相关任命将于本月22日生效.

--中国电信(0728.HK)公布,已于前日(16日)举行的股东特别大会通过所有议案,包括向母公司收购CDMA网络资产及相关负债.有关交易待国资委审批后,料于今年底完成,现时没有融资需要.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/张喜良

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