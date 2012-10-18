《香港报摘》--其他报纸重要消息10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 明报:
--中国人寿保险(海外)副董事长兼总裁刘廷安表示,其代理人团队三年内会由现在的1,500人,倍增至3,000人,按代理人数目计算,届时将晋升全港前五大人寿保险.
--据悉,海通国际(0665.HK)旗下海通资产管理(香港)已获中国证监会批出QFII(合格境外机构投资者)资格,并已向外管局申请3亿美元投资额度,将利用该额度在香港发行投资A股市场的基金产品.
* 星岛日报:
--市场质疑上市公司以"国家机密"为由回避披露责任.证监会主席方正表示,强调证监将就此与内地部门沟通,探讨能否厘清"国家机密"定义.他说证监尊重"国家机密"的原则,惟不容企业滥用.
--复星医药(600196.SS)董事长兼执董陈启宇表示,冀以投资及收购加强研发能力,并整合到自身的制药业务,为技术及生产线作互补,以及扩阔产品种类.
* 苹果日报:
--金融管理局前总裁任志刚认为,当市场出现不完美情况,如寡头或垄断时,政府角色便要留意是否有不符合大众利益事情,在维护大众利益前题下政府才应参与市场.
* 东方日报:
--信置(0083.HK)多年来与不同财团合作发展项目,与嘉华国际(0173.HK)近年齐伙拍投地,约五年投得七个项目.单是过去五年两家公司合作及联同其他财团投得的项目,总地价逾270亿港元.
--中国远洋(1919.HK)副董事长马泽华表示,为抵抗全球航运行业的低迷期,中国远洋将进一步加强与中海集运(2866.HK)的合作,计划寻求与中海集运合作经营国际集装箱航线.
* 文汇报:
--信银国际宣布委任张小卫任该行董事兼行政总裁,接替在今年8月宣布退休计划的陈许多琳.相关任命将于本月22日生效.
--中国电信(0728.HK)公布,已于前日(16日)举行的股东特别大会通过所有议案,包括向母公司收购CDMA网络资产及相关负债.有关交易待国资委审批后,料于今年底完成,现时没有融资需要.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9