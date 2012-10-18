〔香港热股〕中国人寿H股早盘重挫逾4%后收窄,分析师普遍维持估值(更新版)

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* 国寿H股早盘初段重挫逾4%后收窄

* 分析师普遍维持估值及评级

路透香港10月18日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)H股周四早盘初段重挫逾4%后收窄,因三季度预估亏损,但分析师普遍认为其属意料之内,并维持对国寿的估值及投资评级.

香港时间11:23,国寿H股跌1.96%,报22.6港元;大市恒生指数.HSI则涨0.6%.国寿A股亦跌1.07%,报17.5元人民币.

中国人寿此前公告,前三季净利将同比降55%,因资本市场持续低位运行,导致投资收益率下降和资产减值损失增加;去年1-9月,中国人寿录得净利167.17亿元人民币,每股盈利0.59元.[ID:nSH0117659]

这与上半年净利96.35亿元比较,三季度亏损约21亿元.

投行摩根大通指出,预期消息会为市场带来短暂的负面反应,但该行认为国寿今年下半年的新业务价值前景向好,且三季度的保费增长优于同业.

德意志银行的报告称,市场看重于未来12个月前景,而三季度亏损对于计算国寿的估值以及内涵价值预测影响有限.而该行已预估国寿今年下半年投资亏损达62.4亿元,并维持国寿H股投资评级为"买入"及目标价每股26港元.

摩根士丹利发布报告指出,国寿三季度亏损幅度相当大,因此下调了公司2012年每股净利预估33%.不过该行指出,此与未实现项目的资产减损相关,预计不会影响公司的内涵价值及净资产,因此维持"与大盘一致"评级,目标价格在23.00港元不变.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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