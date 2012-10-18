〔港报社评〕特首赢社会共识,要正视两落差--经济日报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
新政府上任百日风波不断,社会折腾甚深,民意分歧,或许正因如此,梁振英在首次立会发言中,集中申明施政理念,希望让市民掌握港府决策思路,以凝聚社会共识.惟梁振英若真有此意,看来恐难如愿,因其讲话,与市民期望至少有两个落差.
其一,未有力回应市民的忧虑.梁振英以显着篇幅讲述中港合作的必要性,惟市民对此并非没有认识,而是忧心民主、法治、多元等香港核心价值,会否随中港合作而退色,更有舆论质疑梁振英在处理中港关系时重一国、轻两制.梁振英要化解矛盾,就要阐明如何在掌握中港合作机遇的同时,如何扞卫香港核心价值,如此才能释除民疑,凝聚共识.
除中港合作外,梁振英昨亦提及要解决房屋、长者、贫穷、环境等深层次问题,对此四大问题公众早有共识要大力解决,新政府上任已3个多月,市民再想看到的不单是施政理念的阐述,更是如何将理念化为实际政策.
其二,未能做到急市民所急.对市民而言,香港社会问题众多,惟对楼价飙升问题最感迫切而急需政府解决;更何况梁振英正是以对楼市取态进取,在特首选举时赢得高民望,市民自然期望他毋须再等而推出方案加码,尤其是遏抑楼市需求的新措施.梁振英直言楼价已与市民购买力脱节,可惜他昨仍未提出新招遏楼市,此恐令公众认为政府对楼市口硬手软,自然不利政府民望.
梁振英上任前曾称要重拾香港速度,令市民对新政府充满期待,此正考验梁振英能否尽快将施政理念化为具体政策,做出成绩实效,解决市民最切身问题.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9