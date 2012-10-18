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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:08 BJT

〔港报社评〕特首赢社会共识,要正视两落差--经济日报10月18日

新政府上任百日风波不断,社会折腾甚深,民意分歧,或许正因如此,梁振英在首次立会发言中,集中申明施政理念,希望让市民掌握港府决策思路,以凝聚社会共识.惟梁振英若真有此意,看来恐难如愿,因其讲话,与市民期望至少有两个落差.

其一,未有力回应市民的忧虑.梁振英以显着篇幅讲述中港合作的必要性,惟市民对此并非没有认识,而是忧心民主、法治、多元等香港核心价值,会否随中港合作而退色,更有舆论质疑梁振英在处理中港关系时重一国、轻两制.梁振英要化解矛盾,就要阐明如何在掌握中港合作机遇的同时,如何扞卫香港核心价值,如此才能释除民疑,凝聚共识.

除中港合作外,梁振英昨亦提及要解决房屋、长者、贫穷、环境等深层次问题,对此四大问题公众早有共识要大力解决,新政府上任已3个多月,市民再想看到的不单是施政理念的阐述,更是如何将理念化为实际政策.

其二,未能做到急市民所急.对市民而言,香港社会问题众多,惟对楼价飙升问题最感迫切而急需政府解决;更何况梁振英正是以对楼市取态进取,在特首选举时赢得高民望,市民自然期望他毋须再等而推出方案加码,尤其是遏抑楼市需求的新措施.梁振英直言楼价已与市民购买力脱节,可惜他昨仍未提出新招遏楼市,此恐令公众认为政府对楼市口硬手软,自然不利政府民望.

梁振英上任前曾称要重拾香港速度,令市民对新政府充满期待,此正考验梁振英能否尽快将施政理念化为具体政策,做出成绩实效,解决市民最切身问题.(A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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