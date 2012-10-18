〔港报社评〕推倒运动城,要考虑政治代价--星岛日报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
机场迁徙后腾空的大片启德土地,本来规划作低密度发展,兴建30,000单位,另有邮轮码头和达到国际一流水平的大型体育设施.因应市民的住屋需求,当局考虑增加启德居住密度来增加住宅供应,本来已经划定作运动城的用地,可能产生变卦.衡量社会对运动场地和住屋的不同利益诉求,当局要小心评估推倒原定计画的代价.
启德运动城的构思,一度与当年香港计画申办亚洲运动会结合.当年政府得不到立法会支持搁置申亚,体育界已感挫折;如果连启德运动城也不保,体育界的不满和反弹,不宜低估.梁振英竞选政纲中白纸黑字列明:“要落实启德运动城项目.”最近计画可能生变的消息曝光,虽然特首未有表态,已有体育学者批评这会违反政纲承诺.
启德用地规划已定,当中的“体育园区”,已经进入顾问研究设计与融资方案阶段.梁振英在8月15日香港奥运祝捷会上,还表明会“更坚定不移的实践竞选承诺”.如果政府要在短短数个月内,就要推倒这个大型发展计画,需要清楚向体育界及其支持者交代理由.
启德运动城的发展,经过长期的议而不决阶段,到最后决定了,却又可能变成决而不行,推倒来兴建住宅,受惠对象并不即时具体,受损害的体育界却明显可见,容易凝聚反对力量.挪移启德运动城用地建楼,可起纾缓住宅供应不足的实效,但以现时社会气候,任何变动都会带来批评,把政府原定的建馆方案推倒,风险之一是很易惹来背弃承诺的指责,把本来的支持者推向对立,届时难免要付出政治代价.(A06)
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9