〔港报社评〕推倒运动城,要考虑政治代价--星岛日报10月18日

机场迁徙后腾空的大片启德土地,本来规划作低密度发展,兴建30,000单位,另有邮轮码头和达到国际一流水平的大型体育设施.因应市民的住屋需求,当局考虑增加启德居住密度来增加住宅供应,本来已经划定作运动城的用地,可能产生变卦.衡量社会对运动场地和住屋的不同利益诉求,当局要小心评估推倒原定计画的代价.

启德运动城的构思,一度与当年香港计画申办亚洲运动会结合.当年政府得不到立法会支持搁置申亚,体育界已感挫折;如果连启德运动城也不保,体育界的不满和反弹,不宜低估.梁振英竞选政纲中白纸黑字列明:“要落实启德运动城项目.”最近计画可能生变的消息曝光,虽然特首未有表态,已有体育学者批评这会违反政纲承诺.

启德用地规划已定,当中的“体育园区”,已经进入顾问研究设计与融资方案阶段.梁振英在8月15日香港奥运祝捷会上,还表明会“更坚定不移的实践竞选承诺”.如果政府要在短短数个月内,就要推倒这个大型发展计画,需要清楚向体育界及其支持者交代理由.

启德运动城的发展,经过长期的议而不决阶段,到最后决定了,却又可能变成决而不行,推倒来兴建住宅,受惠对象并不即时具体,受损害的体育界却明显可见,容易凝聚反对力量.挪移启德运动城用地建楼,可起纾缓住宅供应不足的实效,但以现时社会气候,任何变动都会带来批评,把政府原定的建馆方案推倒,风险之一是很易惹来背弃承诺的指责,把本来的支持者推向对立,届时难免要付出政治代价.(A06)