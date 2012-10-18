〔港报社评〕议会政治不离民心,信任认同施政之本--信报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
行政长官梁振英承诺短期内也不会推出政府重组架构方案,避免“重现上届立法会拖拉的情况”,力图维系行政与立法之间的合作关系.但议会政治从来离不开民心,只有取得市民的政治信任,政策得到认同,才是施政之本.
自上任以来,梁振英的民望每下愈况,政府的支持度也不断下滑,新政府在缺乏民望基础的支持下,施政被动. 国民教育科这场“洗脑风波”,深深破坏了政府与市民的关系,社会内部的合作凝聚力亦因而四分五裂.如何改善行政与立法的关系,使双方良性互动,已成为梁振英政府有效管治的关键.
日前举行的立法会事务委员会正副主席出选角逐中,建制派都尽取压倒性数目,表面上令政府施政有机会得到更大的支持.但后果恐怕令建制派与泛民之间的竞争和潜在冲突较上届更为尖锐.在议会规则的制约下,少数派会否通过更偏锋的手段,来发挥监察政府的职能,并体现政策主张,结果也无可避免影响到政府与立法会的关系.
梁振英所领导的管治班子,迄今仍难以建立起市民对政府的信任,若特首梁振英无法改善行政与立法的关系,施政势必举步维艰.昨天他保证政府短期内也不重提方案,以免破坏与新一届立法会的合作关系,但在新一届议会构成的内部与外部环境变化下,包括建制派的分流、泛民的分裂,政党利益也更错综复杂;加上缺乏管治威信的支撑,特区政府推出政策的权力强度,看来不易突破议会中各政党的政治利益掣肘.(A02)
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9