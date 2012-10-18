〔港报社评〕议会政治不离民心,信任认同施政之本--信报10月18日

行政长官梁振英承诺短期内也不会推出政府重组架构方案,避免“重现上届立法会拖拉的情况”,力图维系行政与立法之间的合作关系.但议会政治从来离不开民心,只有取得市民的政治信任,政策得到认同,才是施政之本.

自上任以来,梁振英的民望每下愈况,政府的支持度也不断下滑,新政府在缺乏民望基础的支持下,施政被动. 国民教育科这场“洗脑风波”,深深破坏了政府与市民的关系,社会内部的合作凝聚力亦因而四分五裂.如何改善行政与立法的关系,使双方良性互动,已成为梁振英政府有效管治的关键.

日前举行的立法会事务委员会正副主席出选角逐中,建制派都尽取压倒性数目,表面上令政府施政有机会得到更大的支持.但后果恐怕令建制派与泛民之间的竞争和潜在冲突较上届更为尖锐.在议会规则的制约下,少数派会否通过更偏锋的手段,来发挥监察政府的职能,并体现政策主张,结果也无可避免影响到政府与立法会的关系.

梁振英所领导的管治班子,迄今仍难以建立起市民对政府的信任,若特首梁振英无法改善行政与立法的关系,施政势必举步维艰.昨天他保证政府短期内也不重提方案,以免破坏与新一届立法会的合作关系,但在新一届议会构成的内部与外部环境变化下,包括建制派的分流、泛民的分裂,政党利益也更错综复杂;加上缺乏管治威信的支撑,特区政府推出政策的权力强度,看来不易突破议会中各政党的政治利益掣肘.(A02)