〔港报社评〕土地运用厚待原居民,不利解决香港房屋问题--明报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
行政长官梁振英阐述管治理念及施政方向,表明要花两年时间遏止香港社会发展落后的趋势,然后再花2-3年时间重拾上升轨迹,强调要全力处理四大深层次问题,包括房屋、贫穷、人口老化及环境,为未来的社会发展方向初步定调.这个“2年加3 年”及“四大问题”的说法,突显他任内的工作规划时间表及框架,市民日后大可按此检视梁班子的工作表现.
梁班子上任以来,部分工作成果还是值得肯定,例如已经表明会制定有国际公信力和社会认受性的贫穷线,这对做好扶贫工作是有积极作用的.但令人失望的是,市民非常关注的楼市问题,政府至今未能拿出解救方案.梁振英昨日表明,目前楼价及租金与市民购买力脱节,政府会透过短、中、长期措施处理问题,不过具体政策欠奉,3个月后施政报告时,必须有所交代.
不少人都认同房屋问题的症结在于供不应求,根源则在土地供应短缺;然而,禁区边境开放了超过2,000公顷土地,扣除绿化保育地带,只有110公顷建屋地带,但全数拨作“乡村式发展”,即是只供原居民建丁屋.政府一方面声称土地荒,另一方面又如此厚待原居民,不禁令人怀疑政府有否善用土地?政府有否过分照顾原居民的利益而牺牲非原居民的利益?
细房是另一个棘手的房屋问题,据政府分析,多达3.5万户(约7.1万人)居于各类板间房及细房,居住环境恶劣,被视为现代寮屋、香港之耻.我们认为,政府有责任在一定年期内取缔细房,以改善市民的基本居住环境. (A06)
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9