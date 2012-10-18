〔港报社评〕土地运用厚待原居民,不利解决香港房屋问题--明报10月18日

行政长官梁振英阐述管治理念及施政方向,表明要花两年时间遏止香港社会发展落后的趋势,然后再花2-3年时间重拾上升轨迹,强调要全力处理四大深层次问题,包括房屋、贫穷、人口老化及环境,为未来的社会发展方向初步定调.这个“2年加3 年”及“四大问题”的说法,突显他任内的工作规划时间表及框架,市民日后大可按此检视梁班子的工作表现.

梁班子上任以来,部分工作成果还是值得肯定,例如已经表明会制定有国际公信力和社会认受性的贫穷线,这对做好扶贫工作是有积极作用的.但令人失望的是,市民非常关注的楼市问题,政府至今未能拿出解救方案.梁振英昨日表明,目前楼价及租金与市民购买力脱节,政府会透过短、中、长期措施处理问题,不过具体政策欠奉,3个月后施政报告时,必须有所交代.

不少人都认同房屋问题的症结在于供不应求,根源则在土地供应短缺;然而,禁区边境开放了超过2,000公顷土地,扣除绿化保育地带,只有110公顷建屋地带,但全数拨作“乡村式发展”,即是只供原居民建丁屋.政府一方面声称土地荒,另一方面又如此厚待原居民,不禁令人怀疑政府有否善用土地?政府有否过分照顾原居民的利益而牺牲非原居民的利益?

细房是另一个棘手的房屋问题,据政府分析,多达3.5万户(约7.1万人)居于各类板间房及细房,居住环境恶劣,被视为现代寮屋、香港之耻.我们认为,政府有责任在一定年期内取缔细房,以改善市民的基本居住环境. (A06)