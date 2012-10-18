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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:13 BJT

〔港报社评〕促进两地融合,符合港人利益--文汇报10月18日

特首梁振英昨日出席新一届立法会会议阐述施政理念,提及两地关系时强调不应“闭关锁港”.香港需要内地作为发展自身的腹地,两地融合交流符合香港利益,已是社会主流共识.少数人炒作两地因文化差异所引起的摩擦和矛盾,主张“去中国化”,闭关锁港,与广大市民利益背道而驰.社会各界对“去中国化”须保持警惕,谨防干扰,确保两地合作关系仍能在友好互惠的基础上健康发展.

当世界各国都积极寻求与中国合作的机会、拓展发展空间的时候,香港近水楼台先得月,与内地融合发展捷足先登.改革开放以来,香港和内地融合的关系,对两地发展举足轻重,互惠互利.中央出台CEPA、自由行等一系列措施,让香港经济受惠良多.强化两地合作是香港持续发展的重要保证,符合港人的利益.

两地人员交流频繁,难免出现一些争执和摩擦,香港需要实事求是处理这些融合期间出现的现象.但是,近期少数人不断利用这方面的问题,炒作所谓"赤化香港"、"割地卖港"等议题,欲瘫痪东北发展计划,拒绝和内地合作,自我封闭.这些人士标榜“去中国化”,激化对立,制造矛盾,为香港和内地合作发展带来干扰,设置发展障碍.新界东北邻近深圳,发展潜力不容低估,只要规划得宜,善加利用,可有效带动香港整体经济.“去中国化”主张只属少数人意见,但其对两地融合发展的负面冲击不可忽视,需社会各界高度警惕,以免成为日后香港经济发展的桎梏.(A07)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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