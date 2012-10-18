〔港报社评〕促进两地融合,符合港人利益--文汇报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
特首梁振英昨日出席新一届立法会会议阐述施政理念,提及两地关系时强调不应“闭关锁港”.香港需要内地作为发展自身的腹地,两地融合交流符合香港利益,已是社会主流共识.少数人炒作两地因文化差异所引起的摩擦和矛盾,主张“去中国化”,闭关锁港,与广大市民利益背道而驰.社会各界对“去中国化”须保持警惕,谨防干扰,确保两地合作关系仍能在友好互惠的基础上健康发展.
当世界各国都积极寻求与中国合作的机会、拓展发展空间的时候,香港近水楼台先得月,与内地融合发展捷足先登.改革开放以来,香港和内地融合的关系,对两地发展举足轻重,互惠互利.中央出台CEPA、自由行等一系列措施,让香港经济受惠良多.强化两地合作是香港持续发展的重要保证,符合港人的利益.
两地人员交流频繁,难免出现一些争执和摩擦,香港需要实事求是处理这些融合期间出现的现象.但是,近期少数人不断利用这方面的问题,炒作所谓"赤化香港"、"割地卖港"等议题,欲瘫痪东北发展计划,拒绝和内地合作,自我封闭.这些人士标榜“去中国化”,激化对立,制造矛盾,为香港和内地合作发展带来干扰,设置发展障碍.新界东北邻近深圳,发展潜力不容低估,只要规划得宜,善加利用,可有效带动香港整体经济.“去中国化”主张只属少数人意见,但其对两地融合发展的负面冲击不可忽视,需社会各界高度警惕,以免成为日后香港经济发展的桎梏.(A07)
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9