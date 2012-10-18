〔港报财经评论〕股债当炒水花四溅--信报10月18日

股债当炒水花四溅 /习广思

恒指虽见七个月新高,但要看股市前景,目光仍要放在债市,因为债市决定大部分资金流,以及市场风险胃纳程度.十年期西班牙债息再回落至5.528厘,十年期意大利债息回落至4.828厘,3月份低位是4.68厘,债市买家对西班牙求救的期待愈来愈高,但无论西国何时求救而启动OMT买债程式,债市买家必须赶在央行前入市.另一方面,QE3制造的难民资金,不断涌向债市,LQD持续大成交兼新高,HYG调整完美股再升,楼市有泡沫,债市疯狂也开始见泡沫.可惜当想到央行行动都是焗资金入市,就明白何以泡沫愈吹愈大,却又迟迟未爆,美债如是,楼市也如是.

羊群效应是人买你买,明知道并不欣赏的公司,但在资金轮流炒作下,想赚钱就是要跟着大队走.寻宝游戏是博残股弹,明知道深入地雷阵,但资金追逐落后,你想赚钱,就应在低估值公司中寻找机会,最重要是买”有故事”的公司.港股承接欧美股市气氛,恒指高开后,跃上21,400点,高见21,442点,收报21,416点,上升209点.大市成交额升至573亿港元,沽空比率8.3%.资金轮流转动,内银股回吐后再上升,部分地产股持续高位整固.振英百日,楼市急升,虽担心政府出招,但事实是愈压愈升.套用议员对特首在立法会发言的评价是”空洞”,恐怕楼价是升完再升,地产股是整固后再升呢.资金追落后,早两日提及安踏(2020.HK)及许多残股股价直扑250天线,事实是落后股逐批追上,神华(1088.HK)、国泰(0293.HK)、民行(1988.HK)、中联重科(1157.HK)均逐一冲向250天线.

有会计师表示,《证券及期货条例》修订将在明年初生效,会就公司披露内幕作出指引,由于会要求董事会需要每个月关注公司业绩.因此,为避免触犯新条例,未来两个月或有很多上市公司发出盈喜或盈警.事实上,10月中过后,已开始有公司公布盈利预警消息,昨日有东岳(0189.HK),还有国寿(2628.HK).亦见一些公司发盈喜,如敏华(1999.HK)、富士高(0927.HK).年中已发盈警的公司,能否在第三季扭转过来仍是未知之数,像国寿预警的是首三季,投资者应更关心的是季度转变,故在未看到真正数字时,这些盈警仍令人感到不安呢.体育用品股也是盈警一族,炒复苏炒得火热,一个盈警随时触发调整.(B03)

===================================================================================================================

欧罗挑战1.33大关 /苏子

期待已久的欧罗兑美元上升浪终于出现了.欧罗兑美元在市场情绪普遍看淡下,前天以大阳烛升破20天保历加通道的1.3052顶部阻力,更以接近全日高位收市.昨晨当美国收市后,欧罗兑美元的升势未有停止迹象,反而在交投淡静的市况里进一步突破1.3060的即市高位,并因此触发较具规模的止蚀买盘入市,使汇价于昨晨东京入市前夕已急升至1.31关口以上.随后即使向下作出调整,仍不能返回上日的1.3060高位以下,低位仅见1.3083便再度回升.

欧罗兑美元已突破昨天亚洲早市所造的1.3124高位,暂时最高曾见1.3134水平.由于前天欧罗兑美元在突破保历加通道顶部阻力后,其日线CCI指标亦已成功升越正100阻力,技术上看欧罗兑美元已经处于单边上升市况里运行,故稍后应有力进一步突破上月17日所造的1.3169高位并挑战1.33关口.短线而言,欧罗兑美元要明显返回保历加通道内波动及收市,才可避免继续以单边市形式上升.前天美元兑加元以大阳烛升至0.9879高位,此高位已突破20天保历加通道的0.9863顶部阻力及50天SMA的0.9835阻力,直逼本月3日的0.9884高位.技术上看,有利美元兑加元进一步破关而上,并挑战由今年6月4日的1.0445高位跌至9月14日的0.9628低位的38.2%反弹目标,即0.9940阻力.

黄金兑美元在技术走势转劣下,本周初跌破1,750美元关键支持后触发止蚀盘入市,一度急挫至1,728.30美元低位,幸而前天黄金兑美元可以受惠于高风险资产的良好上升势头成功止跌回升.留意本周初黄金兑美元在跌破上月26日的1,736.05美元低位后,可以迅即返回之上波动及收市,出现了假突破,故小心黄金兑美元已结束自前周五的1,795.90美元高位的调整市,进取者可重新趁低吸纳,博其再展新一轮上升浪.(B10)