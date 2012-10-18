〔港报财经评论〕大户似做定两手准备--经济日报10月18日

大户似做定两手准备 /林瑞芬

港股再乘风破浪,惜大市成交额只有573亿港元,两大重磅股走两极化,似在暗示大户已做定两手准备,小投资者不得不留意着变化,老套点都要讲句”居安思危”.外围近排确为顺势,苹果月底将有新闻发布会发表新产品,由此暂支持美股.欧债问题方面,穆迪手下留情,确认西班牙债券非垃圾级.希腊预算谈判有进展.有传西班牙政府已为正式申请财政援助做好准备,据市场反应显示欧洲股市早段上升,西国债孳息率跌至4月低位,难道在不明朗变明朗,坏消息当好消息炒?加上中国十八大前政经市维稳势强,更有”新兴市场之父”之称的麦朴思,宣布推出旗下18年以来首只中国股票基金.如是者,看淡的投资者暂找不到空位挑剔.6月以来,恒指由近18,000作起点炒QE3憧憬至落实,至今累计近3,400点.10月以来的交易日,恒指只有两日录得跌幅,录得涨幅的达九日.近月有入市的,大部分应有斩获.

不过近月港股无疑反覆缓升,但炒来炒去,都是一注钱,没有明显的增加,四、五百亿港元成交额,反映QE3未有刺激大量资金投入.莫非市场资金太聪明,不想给人家知大手扫货,故不留痕迹,细细注扫?这真的有待考证.到昨日,占恒指比重15.6%的汇丰(0005.HK)昨抽升1.8%至76.55港元收市.占恒指比重7.57%的中移动(0941.HK)则开倒车跌0.5%至83.3港元收市,成交额达25.34亿港元,占十大成交金额榜首,沽压咁大,要加倍留神.两大恒指重磅股表现如此两极化,恒指又临近年内高位,可以有好多东西估.

观乎资金无显着加大流入港股,大户只能以轮流炒作技略助恒指砌高,过去一个月如此.轮流炒势在,升势一日托.轮流炒势停,升势则停.微观内银股基本面不变,涌涨似乎只有资金面支持,香港地产股又盘整中,有开盘消息炒下,无又抖下.两类股再挤不出新催化剂,至今汇丰及中移动陷好淡对峙成为关键.如内银股及香港地产股未能再冲涨,一旦若汇丰冲近上升通道顶位约77.5港元受制,中移动则被移动向下,跌穿升轨支持位83港元,那预示断缆过不到关的话,恒指的缓涨探顶浪随时停下来.(012)

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内银三季盈利,增长料双位数 /余少文

国企指数冲击10,500点,内银和能源为领涨板块,其中内银股下周开始派发第三季成绩表,预期首三季以及第三季盈利可维持双位数增长,加上银行监管政策可望放松,内银股吸引力在提升.中国内地股市继续整固,国企指数前日稍作休息,昨日立即反弹,全日升124点或1.2%,收10,491点,成交额回升至158亿港元,三分二主板H股随大市走高,保险股表现较差.而红筹指数升16点或0.4%,收4,129点,成交额增加至58亿港元,笔者爱股中国移动(0941.HK)连跌四日,要靠航运股带动红指上扬.昨日提及指数比重最大的内银股,昨日全线上升,中国银行(3988.HK)下周四率先派首三季成绩表,翌日轮到建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和重庆农村商业银行(3618.HK).根据彭博综合证券商预测数字,预期九行首三季盈利合计7,085亿元人民币,按年增长15%,其中第三季合计盈利2,312亿元人民币,同比增长13%,环比则跌3%,四大行盈利排名维持工、建、农、中,最赚钱仍是工商银行(1398.HK).

九行上半年盈利增长16%,首三季盈利增幅降至15%,即第三季盈利放缓,惟在市场预期之内,因人民银行今年中两度减息,银行净息差会收窄,上半年净息差中以重农行最高达3.5%,最低是中行的2.1%,相信减息令净息差收窄的效应会在第三季浮现.实际上,大部分内银股第二季净息差已较首季下降,只有建行和交通银行(3328.HK)可以扩大,只是减息效应下,相信建行和交行第三季净息差也难逃收窄命运.由于第四季是内银股一年最差的季度,不宜有太大憧憬,尤其净息差收窄、呆坏帐可能上升、信贷需求疲弱、四大行派息率减少等,都会对内银股业绩带来压力,尤其坏帐上升要增加拨备,会影响盈利表现,故在不明朗因素左右下,是即使看好内银股也宁可候低吸纳的原因.

其实去年看好内银股,被个别投资者指责,今年继续看好内银股,而内银股是国指比重最大的股份,若然内银股不升,国指难以大升,故继续看好内银股也是合理,更重要是内银股盈利衰极仍有双位数增长,即使面对上述的不明朗因素,笔者反而希望股价可以下跌,因为可以低吸.(010)